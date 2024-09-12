Яка середня зарплата у центральних органах влади: розвінчано міф

Зарплата у центральних органах влади суттєво відрізняється від середніх показників по країні. Названо цифри.

Яка середня зарплата у центральних органах влади

У липні 2024 року середня зарплата в центральних органах влади (ЦОВ) перевищила 50 тисяч гривень, що у 2,5 раза вище, ніж офіційна середня зарплата в Україні. При цьому немає чіткої закономірності між зміною зарплат і заповненістю вакансій у відомствах.

Про це повідомила “Економічна правда” з посиланням на дані Міністерства фінансів, передають «Новини України – НСН».

Так, вказується, що до 2024 року фактична кількість державних службовців центральних органів влади, загальну чисельність яких встановлює Кабінет міністрів, становила 110 тис. осіб у той час, як, відповідно до штатних розписів усіх урядових відомств, їх мало б бути 147 тис.

Видання зазначило, що на оплату цих 37 тис. осіб в бюджеті також передбачалися кошти, з яких здійснювалися виплати премій і бонусів працівникам. Таким чином оклад останніх становив у середньому 30% від виплат, а премії та бонуси – решту 70%.

Однак з початку 2024 року уряд запустив реформу, згідно з якою оклад має становити 70% і бути більш-менш рівним для однакових посад у різних органах влади, а премії – не перевищувати 30%. Завдяки цьому з квітня скоротилася штатна гранична чисельність кадрів, і тому кількість незаповнених вакансій впала з 25% до 14%.

Аналізуючи дані Мінфіну після реформи, видання акцентувало, що низькі зарплати чиновників – міф.

“У липні середня зарплата в центральних органах влади (ЦОВ) перевищила 50 тис. грн. Це у 2,5 раза вище, ніж офіційна середня в країні. Якщо брати лише рівні спеціалістів, то середня зарплата за пів року зросла в півтора раза до 40 тис. грн”, – повідомляє ЕП

Вказується, що від реформи найбільше виграв “економічний” блок – лідером за розміром зарплат стало Мінекономіки. Зокрема, з початку 2024 року середня зарплата спеціаліста в відомстві зросла з 38 тис. грн до 77 тис. грн. Загалом у Мінекономіки з урахуванням керівного складу цей показник становить 103 тис. грн.

Також зросли в півтора рази і перевищили 50 тис. грн зарплати спеціалістів Мін’юсту, Мінфіну та Мінцифри. ЕП припускає, що завдяки цьому Мінекономіки та Мінфіну вдалося у 2024 році переломити тренд і навіть збільшити кількість працівників, яка до того в цих відомствах, як і загалом у держслужбі, лише зменшувалася.

Водночас, згідно з аналізом, зарплата, імовірно, не грає вирішальної ролі в бажанні працювати на державу – 2023 році ЦОВ втратили 4,5% кадрів, у 2024 році, після старту реформи, – 1,9%. Проте немає фактів, які б підтверджували, що підвищення зарплати сприяло зниженню цього відсотка.

До прикладу, в податковій і митній службі коливання зарплат не корелює з чисельністю співробітників.

“Загалом, якщо спиратися на відкриті дані Мінфіну, упродовж 2024 року важко розгледіти бодай якусь закономірність між зміною зарплат і заповненістю вакансій на прикладі пів сотні головних органів влади”, – резюмує видання

“Імовірно, відплив кадрів, який фіксували в останні роки, був спричинений не малими чи непрозорими зарплатами, а великою війною. Чиновницький сектор, як і приватний, стикається з головним викликом – дефіцитом кадрів, тож підвищенням і без того не мізерних зарплат його не подолати”, – додали в ЕП

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