Як Україна звільнятиме Донецьк: Жданов озвучив сценарій

Як Україна звільнятиме Донецьк – питання, яке хвилює кожного. Можливий сценарій озвучив військовий експерт Олег Жданов, передає NNS, посилаючись на ТСН.

Експерт нагадав, що окуповане місто вісім років будувало лінію оборони.

Для ЗСУ в процесі повернення територій України одним з найскладніших завдань буде відвоювати Донецьк. Штурм міста виглядає нереалістично, єдиний варіант – оточення і облога.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов, коментуючи контрнаступ ЗСУ в інтерв’ю російському політику і блогеру Марку Фейгіну.

“Я думаю, що там, на мою думку, найменші перспективи наступу, бо там лінія оборони, яка будувалася вісім років. Ми не зрушили з цієї лінії і проривати цю лінію буде дуже важко”, – пояснив Жданов.

Експерт також нагадав, що Донецьк є величезною агломерацією.