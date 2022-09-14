Як Україна звільнятиме Донецьк: Жданов озвучив сценарій

Як Україна звільнятиме Донецьк – питання, яке хвилює кожного. Можливий сценарій озвучив військовий експерт Олег Жданов, передає NNS, посилаючись на ТСН.
Експерт нагадав, що окуповане місто вісім років будувало лінію оборони.
Для ЗСУ в процесі повернення територій України одним з найскладніших завдань буде відвоювати Донецьк. Штурм міста виглядає нереалістично, єдиний варіант – оточення і облога.
Про це розповів військовий експерт Олег Жданов, коментуючи контрнаступ ЗСУ в інтерв’ю російському політику і блогеру Марку Фейгіну.
“Я думаю, що там, на мою думку, найменші перспективи наступу, бо там лінія оборони, яка будувалася вісім років. Ми не зрушили з цієї лінії і проривати цю лінію буде дуже важко”, – пояснив Жданов.
Експерт також нагадав, що Донецьк є величезною агломерацією.
“Там немає кордону між Макіївкою та Донецьком, до Харцизька це практично вся одна забудова. Житлова забудова перемішується із промисловими зонами. Там дуже складно було вести бойові дії… От якщо його оточити і взяти в облогу – так. Але для цього треба його обійти, він величезний. Ми вже одного разу ходили на Іловайськ, знаємо, чим це скінчилося. Тоді, щоправда, інший Генштаб був і допомоги не було ніякої – воювали, як могли… Якщо такий варіант оточення Донецька – так, цілком можливий”, – зазначив він.