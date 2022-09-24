Останнім часом росіяни почали все частіше здійснювати атаки із застосуванням іранських дронів-камікадзе. І хоч ЗСУ вже навчилися ефективно збивати їх, проте це не завжди вдається, тому громадянам слід знати, як поводитися під час атаки такого типу безпілотника.
Нагадаємо, застосування дронів-камікадзе зафіксовано в Одесі, де внаслідок атаки безпілотників загинуло двоє людей, у Миколаївській області, у Синельниківському районі на Дніпропетровщині, а також у Нікополі, по якому росіяни запускають дрони з лівого берега Каховського водосховища.
Як себе поводити під час атаки дронів-камікадзе
Правила поведінки під час атаки дронів-камікадзе розповіли в Оперативному командуванні «Південь», передає NNS.
Враховуючи імовірність повторних атак дронами-камікадзе, збереження загрози ракетних ударів та невгамовне бажання ворога тиснути психологічно на мирне населення, слід зважати на обов’язкові заходи безпеки, – йдеться у повідомленні командування 24 вересня.
Що потрібно робити
- Не нехтуйте сигналами повітряних тривог, переходьте в укриття.
- При наближенні дрона-камікадзе, як правило в повітрі чутно роботу його двигуна, звук схожий на роботу двигуна мопеда чи бензопіли.
- Варто оцінити обстановку навколо, триматися осторонь адміністративних будівель, стратегічних та військових об’єктів, знайти укриття, де перечекати атаку.
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