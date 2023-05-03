Українська поліція готує всеосяжний документ, як країна житиме після війни. Про це розповів глава МВС України Ігор Клименко, передає НСН, посилаючись на офіційний сайт поліції. Клименко каже, що для громадян важливо забезпечити безпечне перебування у закладах освіти, на вулицях, в торгових центрах, на вокзалах та зупинках. А для військовослужбовців — соціальну реабілітацію, допомогу та підтримку.

Ігор Клименко розповів, що влада країни розуміє, які складні виклики чекають на Україну після завершення війни: мільйони людей, які були вимушені залишити свої домівки, криміногенна ситуація в країні, ментальна безпека громадян та багато іншого.

Соціальні, економічні проблеми, викликані війною, змушують нас готуватися до першого дня після перемоги. Тому сьогодні ми готуємо всеосяжний документ – це буде або стратегія, або закон про те, як житиме країна після війни, як нам побудувати і утримати безпечне середовище всередині нашої країни — сказав голова МВС України

Він додав, що в першу чергу це стосується криміногенної ситуації. Адже всі прекрасно розуміють, що наші воїни будуть повертатися з фронту, і тягар війни буде на них ще багато років – фізично і морально. Війна даватиме про себе знати багато десятиліть. А в перше десятиліття – критично.

Ті тисячі бійців, які повернуться з фронту, мають відчути соціальну підтримку, психологічну, мають відчути, що потрібні державі. Для цього потрібні робочі місця, потрібна увага до їх лікування, їх реабілітації. Потрібно, щоб кожен, хто повертається з фронту, відчув, що є людина, які займається ним.

В МВС вже створили принципово новий підрозділ, який займається в тому числі і соціальною реабілітацією. Перше, з чого почали – це реєстр.

Маємо знати, хто в системі МВС – це багато, тисячі людей, – отримав поранення і хто загинув. Ми не забуваємо і ні про своїх поранених людей, а ні про сім’ї загиблих, – розповів Клименко

В цій базі буде відображено, де отримав поранення, в кому підрозділі служив, яке саме поранення. Ця інформація буде відкритою тільки для лікарів і для військовослужбовця чи поліцейського.

Після лікування бійця ми організовуємо йому реабілітацію, протезування. Це займає півроку, наприклад, чи рік. У випадку, якщо він демобілізується за станом здоров’я, то їде до себе в невеличке містечко чи селище і, на жаль, там не отримує потрібну медичну допомогу. І тут є ризик у 25-30 років втратити серйозно здоров’я. Для того, щоб цього не сталося, система МВС і вся система медичного забезпечення країни має працювати на кожного нашого військового, – сказав Клименко

Як країна житиме після війни – МВС готує всеосяжний документ

Тому і формується зараз така база, залучаються до цього відповідних спеціалістів, яких беруть на роботу в служби, що займаються соціальною реабілітацією тих військовослужбовців, які отримали поранення і втратили кінцівки, наприклад, і не можуть продовжувати службу на оперативних посадах. Для них створюють робочі місця.

Дуже важливо, щоб військовий після поранення, після операції відразу отримав допомогу і підтримку, зрозумів, що його не кинуть завтра, – тоді він працюватиме на державу. І не важливо, буде він служити в системі МВС чи Міністерства оборони, – у нього є майбутнє. Таке майбутнє – кожного військового і всієї країни загалом ми маємо забезпечити. На це потрібен людський ресурс держави, фінансовий, матеріальний, – сказав голова МВС

Він додав, що цей закон “Безпечна країна”, над яким зараз працюють, раз говорить про людиноцентричність. Якщо принцип людиноцентричності закласти в усі стратегії, концепції, в будь-який законодавчий акт, тоді у країни є майбутнє. І суспільство буде наповнене розумінням один одного і допомогою.

Окремо він торкнувся теми зброї, яка є на руках у населення під час війни.

Після завершення воєнного стану зброя буде власністю держави. Тоді буде визначено термін, думаю, кілька місяців, протягом яких кожен громадянин має принести зброю до органів поліції чи до суб’єктів господарювання, здати її або продати тим самим суб’єктам господарювання, або вихолостити, або переробити на дозволену зброю, мисливський карабін, наприклад, – пояснив Клименко

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