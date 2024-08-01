Коментарі Зеленський надав в інтерв’ю французьким журналістам, передають «Новини України – НСН».

Президент заявив, що Україна ніколи не буде відмовлятися від своїх територій. Разом із цим він наголосив, що питання територіальних поступок на користь росії не може вирішувати глава держави без волі народу, оскільки це суперечитиме Конституції.

Будь-яке питання територіальної цілісності не може вирішити президент, чи будь-яка особа у світі, чи всі президенти світу без українського народу. Це суперечить нашій Конституції. Це питання наше, внутрішнього характеру, — наголосив Зеленський

При цьому він підкреслив, що можливість поступок територіями варто обговорювати лише у тому разі, якщо це питання хтось офіційно порушить, однак цього, за словами, Зеленського, ніхто не пропонував.

Президент також зауважив, що українська влада не має права відмовлятися від власних територій, тому наголосив, що Київ ніколи не буде цього робити.

На запитання про те, чи можливе проведення референдуму щодо приєднання частини українських земель до росії, Зеленський зазначив, що для цього потрібне бажання народу. Він також вважає, що це «не найкращий варіант, бо ми маємо справу з путіним, і для нього це буде перемога».

Разом з цим глава держави вважає, що не всі українські землі треба відвойовувати зброєю — на його думку, частину з них можна відвоювати дипломатичним шляхом, для чого і була створена «формула миру».

Я вважаю, що не всі території треба відвойовувати руками й не всі території треба відвойовувати зброєю. Я вважаю, що на це можна витратити багато часу і багато людей, що не дуже добре. Тому дипломатично можна відвойовувати свої території, – сказав президент

Зеленський прокоментував питання територіальних поступок: відео

«Я не можу вирішувати питання територіальних поступок без волі народу» – Зеленський

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