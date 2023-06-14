Росія готує інфоалібі щодо підриву ЗАЕС – Центр протидії дезінформації

Росія запустила інфокампанію залякування щодо і готує інфоалібі щодо підриву ЗАЕС. Ворожі TG-канали запустили дезінформаційно-маніпулятивну кампанію, мета якої – залякати українців. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає НСН.

Роспропагандисти ширять провокативне відео, де натякають на підрив Запорізької АЕС.

У відеоролику рашисти показали вибух на Кримському мосту, підрив «Північного потоку 2», а також підрив Каховської ГЕС. Таким маніпулятивним методом ворог натякає, що все це справа рук України і намагається зняти з себе відповідальність за скоєне

Закінчується відео фотографією ЗАЕС і датою 03.07.2023, що свідчить про можливий теракт на ядерному об’єкті.

Таким чином рашисти намагаються залякати українців, а також створюють для себе інфоалібі у випадку реалізації хворої фантазії путіна, – йдеться у повідомленні

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