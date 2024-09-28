ГУР підтвердила ліквідацію російського воєнного злочинця (фото)

ГУР підтвердила ліквідацію російського воєнного злочинця. Його знайшли мертвим у Підмосков’ї.

Про це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на Головне управління розвідки.

Ліквідовано російського воєнного злочинця

27 вересня 2024 року у місті Коломна московської області рф знищено полковника російської окупаційної армії коломєйцева алєксєя владіміровіча.

51-річний коломєйцев керував 924 державним центром (в/ч 20924) безпілотної авіації міністерства оборони рф, який займається підготовкою фахівців із бойового застосування безпілотників, зокрема «шахедів», а також персоналу з обслуги БПЛА.

Окупант безпосередньо причетний до повномасштабного вторгнення росії та здійснення воєнних злочинів проти України.

ГУР МО України нагадує ― за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата, – йдеться у повідомлені

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