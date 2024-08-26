Гуманітарна допомога на 170 млн не дійшла до фронту – МОУ

Нечисті на руку дільці продовжують наживатися на війні. Так, зокрема, стало відомо, що гуманітарна допомога на понад 170 млн грн не дійшла до фронту.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України 26 серпня, передають «Новини України – НСН».

Міноборони та Держмитслужба встановили, що військові не отримали гуманітарну допомогу на понад 170 млн грн. Вантажі пройшли через кордон, але до пунктів призначення не потрапили.

За результатами спільних внутрішніх аудитів з березня по липень 2024 року Міністерство оборони України у співпраці з Державною митною службою України виявили потенційні ризики незаконного використання гуманітарної допомоги на суму 171.78 млн грн.

Зокрема, за даними Держмитслужби, для потреб Збройних сил України через митний контроль пройшли:

424 одиниці транспортних засобів

23 тонн товарів різних найменувань без зазначення вартості

2 тонни продуктів харчування та пластикових гранул

Гуманітарна допомога не дійшла до фронту

Однак у відомстві не змогли підтвердити факт отримання цієї номенклатури військовими підрозділами. Міноборони направило відповідні повідомлення до правоохоронних органів для оцінки правомірності дій окремих посадових осіб за ознаками незаконного збагачення, привласнення майна та зловживання службовим становищем. За даними фактами триває розслідування.

За словами тимчасово виконуючого обов’язки директора Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України полковника Олександра Титковського, ефективна взаємодія відомств сприяє не лише швидкому отриманню критично важливої допомоги, а й допомагає виявити та запобігти митним правопорушенням.

«Ми високо цінуємо оперативність у пропуску через кордон військової та гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ під час воєнного стану. Наше завдання — гарантувати, що кожен елемент допомоги, від тепловізора до автомобіля, наданий волонтерами та міжнародними партнерами, дійде до наших захисників на передовій. Ми продовжимо вдосконалювати механізми контролю та звітності для забезпечення прозорості та ефективності використання гуманітарної допомоги», — сказав він

Зазначається, що Міноборони тісно співпрацює з Держмитслужбою, і саме це дозволило забезпечити належні механізми контролю за надходженням до військових частин гуманітарних вантажів. Це надає можливість оперативного обміну інформацією щодо підтвердження отримання військовими формуваннями таких товарів і виявлення ризикових митних оформлень.

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