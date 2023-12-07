«Мусимо скопіювати росіян» – Генерал ЗСУ про подальші дії України у війні

Коментуючи подальші дії України у війні генерал ЗСУ Сергій Кривонос заявив, що ми мусимо скопіювати росіян. Про це він сказав в інтерв’ю Radio NV, передає НСН.

Кривонос наголосив на необхідності побудувати фортифікації на території України.

Що нам потрібно, — це, незважаючи ні на що, все ж почати фортифікаційне обладнання території України з таким розрахунком, щоб на будь-якому клаптику української землі, куди захоче йти ворог (а в нього ще є таке бажання), він стикався би з достатньо великими проблемами щодо просування. Велосипед вигадувати не треба, росіяни в багатьох випадках копіюють нас, то і ми мусимо скопіювати росіян. Взяти за основу, але ще покращити ту ж лінію Суровікіна, — заявив Кривонос

Генерал ЗСУ наголосив, що на війні успіх — мінлива річ, а коли територія, яку треба обороняти, «підготовлена в фортифікаційному сенсі», у ворогів менше шансів її відбити.

В певних моментах — під час загрози оточення, котлів, інших нюансів — інколи війська мусять відходити, аби не потрапити в повне оточення. І вони мусять відходити на підготовлені позиції. Тому в будь-якому варіанті позиції треба готувати. Це як у банку — вклад у нашу безпеку. Потім ці фортифікаційні споруди будуть, зокрема, зупиняючим фактором для росіян у їхньому подальшому бажанні наступати, — додав він

Кривонос зауважив, що необхідно вивчати і використовувати досвід ворога, якщо потрібно, в тих напрямках, які нам корисні.

Росіяни ведуть бій по передньому краю, а у глибині на дальності до трьох кілометрів уже будують нові позиції. Ось вам приклад того, як вони борються за кожен клаптик, аби його утримати. І ми мусимо робити такі речі, — заявив генерал ЗСУ

Він також сказав, що не готувати нічого до оборони через плани наступати — це неправильна позиція.

Така позиція була на кримському фронті взимку і навесні 1942 року. У результаті німці завдали ураження і тоді величезну кількість червоноармійців і командирів захопили в полон, — нагадав Кривонос, підсумувавши, що фортифікація мусить бути на висоті, незалежно від планів наступати чи оборонятися

Ще новини України: Яким має бути укріплення кордону з росією, щоб відгородитися від агресора. І що стало з проєктом “Стіна”