Генерал Нідерландів не бачить проблеми з тим, що їхні F-16 будуть нищити росію

Онно Ейхельсхайм, генерал Королівських Військово-повітряних сил Нідерландів, заявив, що Україна має право використовувати винищувачі F-16, надані Нідерландами, для завдання ударів по території Росії.

Про це він сказав в інтерв’ю NOS. За словами Онно Ейхельсхайма, Нідерланди “не накладали жодних обмежень на використання і дальність польоту F-16”.

Що сказав генерал ВПС Нідерландів.

“Україна може використовувати ресурси, які ми надаємо, як забажає, за умови дотримання законів війни”,

– наголосив Ейхельсхайм.

Загалом Нідерланди пообіцяли надати Україні 24 літаки F-16. Генерал не сказав, скільки з них уже розгорнуто в країні.

Додамо, що він також прокоментував наступ України на Курську область Росії. При цьому він назвав операцію українських сил “блискучою на практичному рівні”.

“Вони (українські сили) досить швидко зайняли велику територію в хорошому сенсі, з використанням нових технологій. Тим самим вони створили дилему для Путіна”, – сказав Ейхельсхайм.

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