Гарні новини: РФ більше не може мінувати Чорне море, а результативність «Шахедів» з Криму нульова

Завдяки успішній роботі ЗСУ на півдні, РФ більше не може мінувати Чорне море, а результативність «Шахедів» з Криму фактично нульова.

Гарні новини повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, передають «Новини України-НСН». Розповідаємо про це детальніше.

Гарні новини: РФ більше не може мінувати Чорне море

Російські загарбники вже не мають таких можливостей мінувати Чорне море, як раніше.

За словами Плетенчука, раніше окупанти здійснювали дистанційне мінування акваторії за допомогою авіації. Після останнього збиття російського бомбардувальника Су-24, ворог втратив таку можливість.

Втім, мінна небезпека досі залишається актуальною. Зокрема, загрозу становлять блукаючі міни, які виносить штормом на узбережжя Чорного моря.

Нещодавно одну з таких мін виявили на узбережжі Румунії. Аби дослідити небезпечну знахідку, військові залучили команду з 39 водолазів.

Результативність застосування ‘Шахедів’ із Криму фактично зведена до нуля

Окупанти досі використовують територію Криму для запуску ‘Шахедів’. Однак результативність фактично зведена нанівець.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Він зазначив, що військовий флот агресора не може собі дозволити вийте в море великою кількістю одиниць

Уже тривалий час російські загарбники виводять в море тільки підводні човни.

Немає особливих приводів для пересторог, ситуація цілком зрозуміла. Підводний човен — це до 4 ракет. Але застосовувати ці ракети як окремий вид озброєння не є ефективним, і вони це так само зрозуміли, – зауважив капітан 3 рангу

Спікер додав, що велика частка цих російських ракет відбивається, іноді навіть доходить до 100%. Ворог використовує їх здебільшого для того, щоб завдавати комбінованих ударів.

На жаль, вони досі використовують територію тимчасово окупованого Криму як для запуску балістичних ракет, “Іскандер-М”, так і “Шахедів”. Але результативність цих систем знижується. Щодо “Шахедів” вона фактично зведена до нуля, – підкреслив речник ВМС

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