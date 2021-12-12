Гречка по 50, хліб по 40, сало понад 200 – ціни на продукти в Україні зростатимуть

Ціни на продукти в Україні зростатимуть у наступному році. Такі невтішні прогнози експертів, повідомляє NNS. Те, що раніше було базовою їжею в раціоні пересічних громадян, тепер стає майже делікатесами. Наприклад гречка зі шкварками – блюдо, вже доступне далеко не кожному.

Нинішній рік став рекордним по зростанню цін на продукти. Мабуть, немає жодного виду продовольства, яке б не подорожчало. Причому ціни зросли не на відсоток-два, а принаймні на кілька десятків відсотків, пише видання today.

Зокрема, стрімко подорожчали крупи. На думку віце-президента НААН Ануш Балян, вартість круп зростала через підвищення цін на енергоресурси, високу вартість сировини, що склалася багато в чому з-за поганого врожаю минулого року на зернові культури, а також через зростання зарплат працівників, які зайняті на виробництві круп.

“Виробники харчової продукції були змушені закласти зростання цін на комунальні платежі у вартість товарів. Також спостерігалося збільшення виробничих витрат, зокрема на оплату роботи”,– розповіла академік.

Гречка подорожчає до 50 і більше гривень за кілограм

Рекордсменом у зростанні цін на крупи виявилася гречка. З листопада 2020 по листопад 2021 найпопулярніша крупа виросла в ціні на 194,2%, тобто майже втричі. Її середня ціна на 20 листопада становила 43,44 гривні.

При цьому за прогнозом Ануш Балян, в 2022 році ціна на гречку так стрімко вже не буде рости, але все ж зросте ще на 15-20%. Таким чином, вартість кілограма гречки буде становити близько 50 гривень і більше.

Сало дешевше не буде

Ще одним ціновим рекордсменом стало сало. Вартість “українського наркотику” давно випередила ціни на свиняче м’ясо і тепер стартує від 200 гривень за кіло. При цьому “генеральське” сало йде ще дорожче – по 300-350 гривень за кілограм.

Зростання цін на сало обумовлене не тільки підвищенням вартості енергоносіїв та витрат на оплату праці, але і скороченням виробництва цього продукту. Нині агровиробники воліють розводити м’ясні породи свиней, які швидко дають приріст у вазі.

«Ми практично втратили породу свиней українська біла», – говорить Ануш Балян.

У наступному році ціна на сало багато в чому буде залежати від ситуації та попиту на ринку. Поки передбачити її важко. Але те, що вона не стане менше нинішніх 200 гривень, можна сказати з високим ступенем достовірності.

Ціни на продукти в Україні зростають: чому дорожчає хліб

Ще одним рекордсменом з подорожчання серед продуктів в України став хліб – його ціна зросла більш ніж на 15% за рік. Незважаючи на рекордні врожаї, продукт продовжуватиме зростати в ціні, а до Нового року вартість може піднятися ще на 20%. Причина подорожчання полягає в експортній орієнтації галузі, – пише видання agroter.

Як заявив глава асоціації “Укрхлібпром” Олександр Васильченко, хліб – це важливий соціально значущий продукт, а до ціноутворення держава має мати особливе ставлення. Про це він розповів у ході круглого столу щодо обговорення цінової ситуації на ринку борошна, хлібу та хлібобулочних виробів, повідомила прес-служба Комітету ВР з питань економічного розвитку.

“Має діяти фонд товарних інтервенцій для згладжування ринкових коливань цін на сировину. Повинні бути окремі ціни для цієї галузі на газ і енергоносії. Держава могла б трохи вгамувати свій податковий апетит по відношенню до цього соціально важливого продукту: рентабельність виробника в буханці хлібу – не більше 30-40 копійок, тоді як податкова складова у вартості буханця – близько 1,2 грн”, – сказав Васильченко.

Як зазначила керівник підкомітету з питань регуляторної політики Ганна Лічман, рекордні врожаї зерна та зернових культур не позначаються на тому, щоб українці мали справедливі ціни на хліб. Так, зростання цін на зерно на міжнародних ринках лише підштовхує ціну хліба в Україні.

Водночас механізми держконтролю за цінами та ціноутворенням малоефективні. Також учасники круглого столу визначили основні проблеми, які стали ключовими причинами подорожчання борошна та хліба:

питання нарахування та сплати ПДВ за різними ставками;

викривлення показників собівартості та цін через недосконалі механізми їх декларування;

відсутність товарних інтервенцій для балансування вартості.

“Виробники борошна працюють з мінімальною рентабельністю. Якщо воно хоча б 3%, це буде за щастя. Але за умови чинного регулювання цін виробники борошна працюватимуть “в мінус”, – пояснює Родіон Рибчинський, що представляє спілку “Борошно України”.

Представники різних галузей зазначили, що вони мають пропозиції щодо створення дієвих ринкових механізмів для ефективної системи моніторингу та регулювання вартості продукту. Ці пропозиції погодились розглянути у комітеті.

Хліб в Україні, згідно з прогнозами, почне дорожчати вже у січні 2022 року. Але ще до Нового року вартість може становити аж 40 грн за буханець. У експертів різні прогнози щодо того, наскільки зросте ціна.

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