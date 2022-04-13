Горить «Москва»: у флагман російського флоту у берегів Криму влучили дві ракети

Горить «Москва»: у російський крейсер біля берегів Криму поцілили українські ракети. Таку інформацію увечері 13 квітня оприлюднили ряд джерел. І її вже опосередковано підтвердив радник голови ОПУ Олексій Арестович в інтерв’ю правозахиснику Марку Фейгіну, передає NNS.

У середу, 13 квітня, дві українські ракети “Нептун” поцілили в російський ракетний крейсер “Москва” Чорноморського флоту РФ. На судні виникла пожежа.

З флагманом морського флоту крейсером “Москва” сталася якась несподіванка. Сильно горить… Там 510 людей екіпажу, не можемо зрозуміти, що сталося – чи два матроси покурило не в тому місці, чи порушили в черговий раз якісь заходи безпеки, не щастить, – зауважив Олексій Арестович.

Одним із найперших про пожежу повідомив Волонтер Олександр Карпюк (Serg Marco). Він оприлюднив інформацію, що українськими ракетами “Нептун” уражений флагман Чорноморського флоту РФ крейсер “Москва”. Про це Олександр Карпюк написав у Фейсбуці.

Карпюк зазначив:

Двома ракетами “Нептун” щойно вражений крейсер “Москва”. Стоїть, горить. А на морі шторм. Потрібне тактичне затоплення, зважаючи на все.

Також про влучні постріли українського протикорабельного комплексу “Нептун” повідомив колишній народний депутат Сергій Висоцький. За його словами, обидві ракети поцілили в ракетний крейсер “Москва”, який входить до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту РФ.

Мені підтвердили: дві ракети українського протикорабельного комплексу “Нептун” здійснили ураження флагману ЧФ РФ ракетного крейсеру “Москва”! Два попадання з двох! Увесь Чорноморській флот Росії виведений для здійснення термінових рятувальних заходів! – написав екснардеп.

Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ, також підтвердив цю новину у Телеграм.

Геращенко написав: “Кажуть, сьогодні два орки матроси курили в недозволеному місці на флагмані чорноморського флоту Росії – ракетному крейсері “Москва”. Тут трах-бах тарарах, щось вибухнуло. І крейсер “мацква” мало не пішов на дно. У найближчий рік буде небоєздатний. До чого тут давньоримський Бог Морей Нептун? А ні до чого!:)).

Народна депутатка Ірина Фріз додала, що ракетний крейсер “Москва”, який стояв на якорі у Севастопольській бухті, зник з радарів. Оскільки на морі вирує шторм, рятувальна операція військового корабля ускладнена. Ймовірно, його доведеться затопити.

У російській Вікіпедії в статті про ракетний крейсер “Москва”, збудований у 1976 році, уже з’явилася інформація про його враження українськими ракетами.

Крейсер “Москва” – довідково

Крейсер при довжині 186,4 метра, ширині 20,8 метра і осадці 8,4 метра має водотоннажність 11,5 тисячі тонн. Корабель здатний розвивати швидкість до 32 вузлів, а запас його ходу становить до восьми тисяч миль. До складу екіпажу “Москви” входять 510 осіб. Крейсер озброєний артилерійською установкою АК-130, шістьма зенітними артилерійськими установками АК-630, вісьмома пусковими установками протикорабельних крилатих ракет П-1000 “Вулкан”, вісьмома зенітними ракетними комплексами С-300Ф і двома ЗРК Оса-МА, а також двома торпедними апаратами калібру 533 міліметри. На палубі “Москви” базується вертоліт Ка-27 (за матеріалами Вікіпедії).