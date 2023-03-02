Податкова амністія: скільки коштів задекларували українці

Кампанія з добровільного декларування коштів та майна стартувала 1 вересня 2021 року. Наразі податкова амністія завершилася, українці подали 845 декларацій, повідомляє НСН з посиланням на lviv.media.

Результати податкової амністії

Як повідомив у Телеграм голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, в Україні 1 березня завершилася кампанія добровільного декларування активів.

Станом на 1 березня українці подали 845 декларацій, а загальна вартість задекларованих активів становить 8 млрд 823 млн гривень.

«Загальна сума задекларованого збору​​ 547,5 млн грн. Протягом останніх двох тижнів задекларовано 2,6 млрд грн. Майже 30%», — йдеться у повідомленні.

Кампанія з добровільного декларування коштів та майна стартувала 1 вересня 2021 року. Подавши декларацію, можна було вказати кошти чи майно, з яких не були сплачені податки. Таким чином українцям дали можливість «вивести з тіні» кошти та майно, сплативши при цьому низький податок.

Скористатись податковою амністією могли скористатися люди, у яких:

сумарна вартість не перевищує 400 тис. грн;

квартири площею до 120 кв. м;

будинки не більше 240 кв. м;

нежитлова нерухомість площею не більше 60 кв. м;

один автомобіль;

земельні ділянки, розмір яких не перевищує норми безоплатної приватизації.

Легалізувати свої кошти не могли чиновники, особи під санкціями. Також не можна було легалізувати кошти або майно, що отримане злочинним шляхом або які фігурують у кримінальних провадженням.

Чому податкова амністія провалилася

Насправді амністія мала завершитися ще у вересні минулого року, але через руйнівну повномасштабну війну, яку розв’язала проти нашої держави варварська Росія, вона була продовжена ще на пів року. Тепер і цей пролонгований строк добіг свого кінця. І попри збільшення термінів її проведення результати у грошовому вимірі важко назвати успішними. Вони, відверто кажучи, провальні. Ось головні причини:

Недовіра до контролюючих органів

Перспектива посилення фінансового контролю

При запланованому рівні в 20 млрд доларів амністованого доходу і 1 млрд доларів сплачених податків, вдалося фактично залучити від громадян 8 млрд гривень (еквівалент 200 млн доларів), а отримати у вигляді доходу до бюджету – лише 500 млн гривень (12,5 млн доларів). Тобто держава отримала лише 2,5 відсотки від запланованого показника! В амністії взяли участь менше 1 тисячі осіб, що у порівнянні з кількістю економічного активного населення в нашій державі виглядає взагалі смішним результатом.

Умови амністії були наступні: замість того, щоб платити податок на доходи фізичних осіб (18 відсотків), українцям достатньо було сплатити за незадекларовані активи та доходи податки за пільговими ставками – 5 відсотків за активи на території України та 9 відсотків за активи за кордоном.

Нагадаємо, станом на 1 листопада тільки на Львівщині 364 людини мали статус «мільйонера». кожен з цих громадян задекларував дохід у сумі більше 1 млн. Загальна сума задекларованих коштів невідома, однак мільйонери сплатили 98,3 млн грн податку на доходи фізичних осіб і 19,6 млн грн військового збору, повідомляє джерело.

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