Еротичний скандал з помічницею замміністра освіти: чиновника звільнено

Еротичний скандал з помічницею замміністра освіти Ігоря Гарбарука завершився звільненням останнього. Про це повідомила у своєму Телеграм-каналі народний депутат від «Слуги народу», голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Грішина, передає NNS.

Зазначається, що заступник міністра освіти Ігор Гарбарук звільнився за власним бажанням.

“Тільки що заступник міністра освіти Гарбарук був звільнений Кабміном за власною заявою”, – написала Грішина.

Нагадаємо, заступник міністра перевіряв, як працюють навчально-практичні центри у профтехучилищах Львівщини. На зустріч з мером Львова Ігор Гарбарук прийшов з помічницею (принаймні, так її представили) – 27-річною юристкою Христиною Тишкун.

Жінка одягла сукню з глибоким декольте та розрізом до стегна. Пізніше вона сама виклала фото із зустрічі у свій Інстаграм. Мережа вибухнула зауваженнями щодо вбрання працівниці МОН. Тоді дівчина закрила доступ до своєї сторінки.

При цьому Тишкун заявила, що нічого роспусного ні у своїх діях, ні у платті не бачить.

Пряма мова (без коректури):

А до міської ради треба вибирати вбрання? Я думала, що кожен одівається так, як йому подобається, зручно, комфортно, – написала Тишкун.

Заступник міністра Гарбарук теж відреагував на скандал, опублікувавши вірш Кіплінга, який починається такими словами:

Як вистоїш, коли всі проти тебе, Упали духом і тебе кленуть, Як всупереч усім ти віриш в себе, А з їх невіри також візьмеш суть; Якщо чекати зможеш ти невтомно, Оббріханий — мовчати і пройти, Під поглядом ненависті, притому Не грати цноти ані доброти.

Після скандалу з помічницею замміністра у мережі з’явилося багато мемів і фотожаб на дану тему