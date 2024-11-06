Дивився, як українським полоненим відрізали голови: ЗСУ взяли в полон свідка злочину окупантів

ЗСУ взяли в полон свідка злочину окупантів, а саме – жорстокої страти. Він спостерігав, як українським полоненим відрізали голови.

Про це розповіли у 47 окремій механізованій бригаді, передають «Новини України – НСН».

Саме бійці цієї бригади взяли в полон російського військового з 155 бригади морської піхоти тихоокеанського флоту на території Курщини.

За словами полоненого – він був свідком страти воїнів Сил оборони.

ЗСУ захопили свідка, який дивився, як українським полоненим відрізали голови

Чи брав в цьому участь – стверджувати ми наразі не можемо, – кажуть українські бійці

Вони розповідають, що полонений Піткевич має доволі довгий бойовий досвід. У жовтні 2022-го, відбуваючи покарання в одній з російських колоній, погодився підписати контракт з приватною військовою компанією “Вагнер”. У складі підрозділів ПВК брав спочатку участь у штурмах населених пунктів Соледар та Бахмут. У червні 2023 року брав участь у “поході” на Москву, яку тоді організував ватажок ПВК “Вагнер”.

У червні цього року він підписав новий контракт і вступив на службу до 155 бригади морської піхоти рф. У серпні, коли бригаду перекинули на Курщину, брав безпосередню участь у бойових діях в якості помічника гранатометника.

Наприкінці вересня в районі населеного пункту Глушкове став свідком вбивства двох українських військовополонених. За його словами, наказ про страту і подальше відтинання від тіл голів віддав командир підрозділу.

Військовополонений назвав його ім’я, а також імена бійців – безпосередніх виконавців цього військового злочину, – наголошують українські бійці

Вони додають, що, за повідомленнями розвідки, на теперішній час 155 окремої бригада морської піхоти тихоокеанського флоту рф зазнала на Курщині дуже суттєвих втрат, через що особовий склад частини часто залишає бойові позицій і відмовляється від виконання наказів.

Усі злочинці будуть покарані! – запевняють бійці у 47 окремій механізованій бригаді

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