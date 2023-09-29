«Два мої сини служать в ЗСУ» – Олексій Данілов

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що два його сини служать у лавах Збройних Сил України. Про це він сказав в інтерв’ю Наталії Мосейчук, передає НСН.

Ці слова, вочевидь, стали реакцією на інформацію, яка активно поширювалася в мережі про те, що сини Данілова призовного віку нібито перебувають за кордоном.

За словами Данилова, він точно знає, де його діти і чим займаються

Звідки ви знаєте, де мої діти? Коли виходить людина і починає щось там розповідати. Ну, звідки тобі це взагалі відомо? Діти жартують, кажуть, що приїжджають до мене з Парижа, Лондона, Майямі, — сказав Данілов.

Він зазначив, що двоє з його синів служать у лавах Сил оборони.

У одного Париж — це військова частина, у другого — частина територіальної оборони під Києвом у селі, — заявив секретар РНБО

Олексій Данілов заявив, що два його сини служать в ЗСУ: відео

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