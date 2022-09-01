Долар по 50 на тлі зростання цін – з’явилися перші прогнози Кабміну на 2023 рік

З’явилися перші прогнози Кабміну на 2023 рік, передає NNS, посилаючись на Економічну правду. Прогнози стосовно вартості американської валюти не дуже втішні – обіцяють долар по 50. Крім того, інфляцію прогнозують на рівні понад 30 відсотків.

Поки економічні експерти роблять короткострокові прогнози по вартості долара в Україні, прогнозуючи американській валюті зростання до 42 гривень і більше, українська влада очікує, що у 2023 році долар сягне позначки у 50 гривень за умовну одиницю. При цьому індекс споживчих цін прогнозується на рівні 30,6%.

Як передає “Економічна правда” з посиланням на джерела у Кабміні, такі показники заклали у макроекономічний прогноз Міністерства економіки.

Очікується, що на початку 2023 року долар коштуватиме 42 гривні, а до кінця року гривня девальвує і за одну американську умовну одиницю доведеться віддати 50 гривень.

При цьому, за прогнозами уряду, ціни наступного року продовжуватимуть зростати і дуже швидкими темпами. У макропрогнозі інфляцію заклали на рівні 30,6% (у червні 2022 року вона складала 22,2%). А рівень безробіття очікується на рівні 28,2%. Середня зарплата по Україні, за розрахунками Мінекономіки, має скласти 18508 гривень.

Додається, що ВВП України наступного року має підвищитися на 4,6%, але за підсумками 2022 року цей показник скоротиться на 33,2%.

Тим часом, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Вадим Гетманцев вважає, що в Україні досить помірний рівень інфляції з урахуванням війни. Крім того, на його думку, вдається утримувати фінансову стійкість, у тому числі в банківській, валютній сфері.

Про це нардеп сказав в інтерв’ю РБК-Україна.

«Це нова реальність, і ми тут не повинні бути шоковані. Якщо інфляційний процес буде йти так, як йде, нічого катастрофічного у цьому немає. Так, це проблема, ситуація важка, але жодної катастрофи у цьому немає», – вважає Гетманцев.

Депутат зазначив, що висока інфляція зараз спостерігається у всьому світі: Туреччина – інфляція 80%, Молдова – понад 33%, Естонія – інфляція вища, ніж в Україні, Латвія та Литва – інфляція така, як в Україні, Польща – вперше з 1996 року інфляція – понад 15%, Чехія – 17,5%.

За словами Гетманцева, це загальносвітовий тренд, спричинений пандемією, м’якою фіскальною політикою, роздуванням дефіцитів бюджетів зарубіжних країн, а також війною. «Бо війна в Україні та пандемія – це підвищення цін на продовольчі товари та енергоносії, а вони є тригером цієї світової інфляції», – зазначив він. «Ще згадайте, окупована територія давала нам 20% ВВП. У нас люди гинуть кожного дня, а Нацбанку вдається втримати інфляцію 22,2%. Це дійсно помірний рівень інфляції з врахуванням війнивійни», – вважає Гетьманцев.

Нардеп підтвердив, що певний вплив мали зафіксовані тарифи на газ, тепло та електроенергію для населення, знижені податки на пальне – але головне, що було утримано відносну фінансову стійкість у перші місяці війни, у тому числі в банківській, валютній сфері.