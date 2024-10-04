Українці отримують додаткові платіжки за газ: роз’яснення від «Газмережі»

Українці отримують додаткові платіжки за газ. Деякі вже отримали їх у вересні, а деякі зіткнуться з цим у жовтні.

Про це повідомляють у філіях «Газмережі» і роз’яснюють ситуацію, передають «Новини України – НСН».

Додаткові платіжки за газ – за що потрібно платити

Йдеться про так звану «третю платіжку». Жителі багатоповерхівок мають сплатити за технічне обслуговування загальнобудинкових газопроводів за межами квартир.

“…мешканці багатоквартирних будинків, у яких було проведене технічне обслуговування газопроводів спільної власності (газопроводи будинку, що знаходяться за межами квартири) отримають рахунки за виконані роботи”, — йдеться у повідомленнях газовиків

Так, зокрема, газовики Дніпропетровщини попередили, що у жовтні проведуть техобслуговування внутрішньобудинкових газових мереж у 159 багатоквартирних будинках.

А від початку року працівники Дніпропетровської філії «Газмережі» вже обстежили внутрішньобудинкову систему газопостачання у близько 1,8 тис. багатоповерхівках у регіоні.

Техобслуговування газових мереж спільного користування у багатоповерхівках включає:

випробування системи на щільність,

перевірку на герметичність з’єднань газопроводів і обладнання,

усунення виявлених витоків газу тощо.

За такі роботи мешканці і отримують третю платіжку.

Раніше перевірки газопроводів не проводили, проте нині їх відновили. Вартість додаткової послуги відрізнятиметься для різних споживачів залежно від того, хто постачальник послуг та кількість квартир у будинку.

На які реквізити платити

При цьому реквізити для оплати за техобслуговування газопроводу інші, ніж для газорозподілу, тому споживачам потрібно бути уважними.

Під час оплати у відділенні Укрпошти чи банківської установи потрібно обов’язково повідомити оператора, що платіж призначений за технічне обслуговування.

У разі оплати через застосунок ПриватБанку чи Ощадбанку — потрібно перейти до розділу місцевих газорозподільних мереж та вибрати підрозділ “за технічне обслуговування ВБСГ”.

У мобільних застосунках інших банків необхідно самостійно ввести реквізити своєї філії “Газмережі” для оплати за технічне обслуговування за банківськими реквізитами. Вказати призначення платежу (за технічне обслуговування) та реквізити платника: ПІБ, номер особового рахунку, адресу.

Як правило, філії «Газмережі» вже оприлюднили нові реквізити – і їх не важко знайти на офіційних сторінках.

Зокрема, Дніпропетровська філія «Газмережі» сьогодні нагадала, що для оплати послуги технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання спільної власності необхідно використовувати нові реквізити. Для абонентів Дніпропетровської філіі ТОВ «Газорозподільні мережі України» вони такі:

Призначення – Технічне обслуговування ВБСГ

ЄДРПОУ – 45261177

МФО – 320478

ІВAN – UA023204780000026004924946710

Абонентам інших філій необхідно дізнатися реквізити у своїх постачальників.

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