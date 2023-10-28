В Україні в’язнів почали залучати до роботи на шахтах, чекають пропозицій від інших роботодавців

В Україні в’язнів почали залучати до роботи на шахтах. Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська, передає НСН.

За словами міністра, така практика має чимало переваг, а саме:

заповнюється дефіцит робочої сили

вʼязні отримують навички, які дозволять працевлаштуватись у майбутньому

також вони отримують пристойну зарплату, яка дозволяє виплачувати відшкодування завданої злочином шкоди, сплачувати податки та наповнювати бюджетний спецфонд (їм, звісно, на особисті потреби теж залишається частина)

“Добуте вугілля – гарантія нашої енергетичної безпеки (10 чоловік добувають 25 тон за зміну)”, – додав Малюська

Він також зазначив, що міністерство відкрите для пропозицій від інших роботодавців та закликав залишати свої ідеї у коментарях. Попросив лише не пропонувати кол-центри.

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