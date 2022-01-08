Диво на Різдво: Головнокомандувач завітав до хлопчика з ДЦП, здійснивши його мрію

Справжнє диво на Різдво сталося в житті українського хлопчика Богдана, який страждає на ДЦП і пише вірші. Хлопчина мріяв про зустріч із Головнокомандувачем. І його мрія збулась. На свята Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний завітав до юного патріота у гості.

Цю зворушливу історію висвітлив на своїй сторінці відомий волонтер і блогер Мирослав Гай. Він також виклав фото омріяної зустрічі у Богдана вдома.

Живе собі хлопець Богдан. Богдан боєць, і хоча народився зі складним синдромом ДЦП, не припиняє розвиватися, пише вірші, веде блог у Фейсбук і видав вже першу власну поетичну збірку.

У Богдана була мрія, він хотів познайомитись з Головнокомандувачем ЗСУ і навіть присвятив йому вірша.І от Богдану подзвонили і повідомили, що сьогодні до нього у гостини завітає Валерій Залужний Головнокомандувач. Той не повірив і навіть подумав, що це пранк і його розігрують…А ніт)))) – написав Мирослав Гай.

Також він закликав підписуватися на сторінку Богдана, де той викладає свої вірші. Підписатися можна, перейшовши за ЦИМ ПОСИЛАННЯМ.

Ось декілька віршів Богдана. В них є і дитяча наївність, і доросла мудрість, і сум, і радість життю, і роздуми, і мрії, і впевненість, що все буде добре!

****

Зимно… Холод в моїй Україні.

Сірі хмари пливуть звідусіль.

Верби чорні, немов би камінні,

Ніби буде ось-ось заметіль.

Замете і засипле все снігом

Негаразди і втрати, і біль.

Не тихенько – швидким перебігом

Хай зима почина водевіль.

Може швидше й весна розпочнеться?

Знімуть верби жалобу з себе,

Сонце вийде, ласкаво всміхнеться,

Небо буде ж таки голубе?

Знаю, буде цвісти ще калина,

Будуть скрізь колоситись жита.

Має бути майбутнє в країни,

Україна ще буде КРУТА!

****

Роки пливуть і ти вже посивіла,

Бабусенько, голубонько моя.

Та ти завжди для мого серця мила,

Бо ти є – друга матінка моя.

А ти завжди опікувалась мною,

Молилась й плакала, коли хворів.

Я ж сперечався деколи з тобою,

Пробач – образити тебе я не хотів.

Ти жартувати вміла і стерпіти,

Ти вміла приховати всі образи.

І коли навіть щось буде боліти,

Ніхто і не помітить про це зразу.

А скільки сил мені ти віддала,

Зростав, як з дерева тоненький пагінець.

Старалася… усе допомогала

Мій оберіг,мій ангел – охоронець.

Цілую знов бабусині сльозинки

Й, надалі, спокій твій вже не порушу.

Пробач усі мої негарні вчинки,

Любов’ю я зігрію твою душу.

****

Є у людини істина проста –

Життя почати з чистого листа.

А я із чистого не хочу починати

Я далі все продовжую писати.

Люблю життя таким, яке вже є,

Люблю тому, що це життя моє.

Люблю його за чистий білий сніг,

За всі свої падіння і за сміх.

Така вже доля випала мені

Шукати стежку на гарячім камені.

Хоча хода у мене не тверда

Рухлива надто моя амплітуда.

Та тільки сили беру я від землі,

Поки їх зовсім сніги не замели.

Люблю життя, бо маю іще справи,

До цілі я іду і не злякать мене вітрами.

Я щедро добрими людьми зігрітий

Чого ж мені ще від життя хотіти?

А ось і вірш, присвячений зустрічі із Головнокомандувачем Валерієм Залужним.

Диво на Різдво.

У цьому світі так багато зла,

Комусь потрібна влада, комусь гроші.

Та навіть в холод сон-трава цвіла

Ой, скільки я людей стрічав хороших.

А особливо в Новий рік й Різдво,

Приходять маги і приходять феї.

На що чекав – здійсниться вмить воно

І знову з’являться нові ідеї.

Я вірю у дива під Новий рік,

А Ангели з небес допомогають,

Буває у Різдво… на мій поріг,

Як Попелюшці фею посилають.

Бо Попелюшка мріяла колись

Із Принцем на балу потанцювати.

І мрії ті здійснилися, збулися

Терпіння треба мати – почекати.

Бажаємо тобі, щасливої долі, Богдане! Хай світ буде добрим до тебе, бо маєш велике серце і красиву душу! Хай стаються дива у житті. Хай хороших людей на шляху завжди буде більше, ніж поганих.

«Я щедро добрими людьми зігрітий,

Чого ж мені ще від життя хотіти?» – краще і не скажеш…

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