Минулого тижня на українському ринку суттєво збільшилася пропозиція малини. Як пояснили фахівці АПК-Інформ: овочі та фрукти, цьому сприяли гарні погодні умови навесні та у першій половині літа, паралельно із початком плодоношення нових насаджень. Отож, більш дешева малина на ринку України ще буде, передає NNS

Раніше схожа ситуація виникла у сегменті лохини. Аби продати продукцію, садівнки неодноразово знижували ціни на обидві ягоди. Наприклад, лохина тільки за останній тиждень стала доступнішою для споживачів на 25-35%. Однак відчутного зростання купівельної активності не відзначили ані від кінцевих споживачів, ані від переробників. Останні утримуються від закупівлі великих обсягів сировини, очікуючи ще більшого подешевшання ягід.

Пікового етапу у зборі врожаю українські садівники досягнуть ближче до середини серпня. Тобто сьогоднішня пропозиція ще не максимальна, а враховуючи вимушену міграцію з України більше 5 млн жінок та дітей (головних споживачів ягід), зростання гуртових цін на ягоди очікувати не варто. І споживачів ще порадує більш дешева малина.