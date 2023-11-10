Кабмін дозволив демонтувати пам’ятники у низці міст, виключивши їх з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення, передає НСН. Відповідну постанову Уряд схвалив сьогодні, 10 листопада.

Зокрема це стосується пам’ятників російському письменнику Олександру Пушкіну, більшовицькому ватажку Миколі Щорсу, а також іншим російським і радянським діячам.

Кабмін дозволив демонтувати пам’ятники у низці міст: список

У Києві виключили з реєстру і дозволили демонтувати:

пам’ятник Пушкіну на проспекті Берестейському,

пам’ятник Щорсу на бульварі Т. Шевченка,

могилу генерала армії Ватутіна в Маріїнському парку,

монітор “Железняков” по вул. Електриків,

пам’ятник екіпажу бронепоїзда “Таращанець” в сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською у Києві.

Пам’ятники в інших містах:

пам’ятники Пушкіну в Житомирі, Харкові та Одесі,

Пам’ятник князю Воронцову в Одесі,

Пам’ятник полководцю Суворову в Ізмаїлі,

Пам’ятник адміралу Ушакову в Херсоні (його росіяни вивезли перед відходом із міста).

Комплекс «Україна – визволителям» в Ужгороді,

Меморіальний комплекс «Борцям революції» у Луганську.

Обов’язки з демонтажу пам’ятників російських та радянських діячів поклали на місцеві громади. Як повідомили у міністерстві, місцева влада має остаточно очистити простір від маркерів антиукраїнської політики, що означає — демонтувати та перемістити пам’ятники.

Триває звільнення українських міст та української культури від комуністичної, радянської та російсько-імперської нечисті. Місцева влада має остаточно очистити простір від маркерів антиукраїнської політики — демонтувати та перемістити пам’ятники, — наголосив т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв

Постанова Кабінету Міністрів України прийнята на вимогу Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».

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