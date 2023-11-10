Кабмін дозволив демонтувати пам’ятники у низці міст, виключивши їх з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення, передає НСН. Відповідну постанову Уряд схвалив сьогодні, 10 листопада.
Зокрема це стосується пам’ятників російському письменнику Олександру Пушкіну, більшовицькому ватажку Миколі Щорсу, а також іншим російським і радянським діячам.
Кабмін дозволив демонтувати пам’ятники у низці міст: список
У Києві виключили з реєстру і дозволили демонтувати:
- пам’ятник Пушкіну на проспекті Берестейському,
- пам’ятник Щорсу на бульварі Т. Шевченка,
- могилу генерала армії Ватутіна в Маріїнському парку,
- монітор “Железняков” по вул. Електриків,
- пам’ятник екіпажу бронепоїзда “Таращанець” в сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською у Києві.
Пам’ятники в інших містах:
- пам’ятники Пушкіну в Житомирі, Харкові та Одесі,
- Пам’ятник князю Воронцову в Одесі,
- Пам’ятник полководцю Суворову в Ізмаїлі,
- Пам’ятник адміралу Ушакову в Херсоні (його росіяни вивезли перед відходом із міста).
- Комплекс «Україна – визволителям» в Ужгороді,
- Меморіальний комплекс «Борцям революції» у Луганську.
Обов’язки з демонтажу пам’ятників російських та радянських діячів поклали на місцеві громади. Як повідомили у міністерстві, місцева влада має остаточно очистити простір від маркерів антиукраїнської політики, що означає — демонтувати та перемістити пам’ятники.
Триває звільнення українських міст та української культури від комуністичної, радянської та російсько-імперської нечисті. Місцева влада має остаточно очистити простір від маркерів антиукраїнської політики — демонтувати та перемістити пам’ятники, — наголосив т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв
Постанова Кабінету Міністрів України прийнята на вимогу Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».
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