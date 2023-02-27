«Є дещо цікавіше, ніж Мелітополь»: де ЗСУ можуть наступати на півдні, розповів експерт

Де ЗСУ можуть наступати на півдні, розмірковує військовий експерт Роман Світан. Він назвав варіанти, цікавіші ніж Мелітополь, передає НСН.

На думку Світана, є одразу декілька шляхів деокупації української території на Півдні та Сході країни. Про це Роман Світан розповів 24 Каналу. За його словами, можливе навіть успішне звільнення підступів до Криму.

Роман Світан пояснив, що одне із найпростіших рішень – розірвання сухопутного коридору. Це стосується Мелітопольського напрямку, який є найкоротшим.

“Його прогнозують росіяни. Вони наповнили зараз цю відстань у 80 кілометрів дуже великою кількістю війська, провели певні оборонні заходи, які в принципі можуть бути перерізані. І за допомогою авіації туди можна вийти”, – зауважив він

Де ЗСУ можуть наступати на півдні: Бердянськ

На його думку, це не єдиний напрямок, яким можуть скористатися ЗСУ. Доволі вигідним є вихід із Гуляйполя на Чернігівку і Бердянськ.

Річ у тім, що сам по собі вихід – це не вирішення питання, а потрапляння у велику проблему, – підкреслив військовий експерт

За його словами, при виході на Азовське узбережжя українським захисникам доведеться утримувати фланг, а робити це оптимально можна якраз-таки в районі Бердянська.

До того ж там вздовж розкинулася залізнична дорога і рівна поверхня, тобто погода не сильно впливатиме на ймовірні плани ЗСУ.

Де ЗСУ можуть наступати на півдні: Маріуполь

Роман Світан розказав, що можна розглядати ще один варіант пересування українських військ для деокупації українських територій.

Мабуть, найкращий з цих двох – це вихід із Вугледару одразу на Маріуполь і трішки західніше на Мангуш, – зазначив він

На думку військового експерта, цей шлях доволі важкий і фактично вклинюється в лінію фронту.

Роман Світан пояснив, що ЗСУ у 2014–2015 році мали план виходу з-під Вугледару в бік Оленівки і відразу на Новоазовськ за Маріуполь.

“Це також дуже хороший план виходу. Він теж буде розглядатися”, – зауважив він

Військовий експерт зосередив увагу, що трохи на східніше на Тельманове йде дорога на Південь.

Можна просто з Вугледару напряму лінію провести до Новоазовська. Вирішується багато тоді питань: Маріуполь відрізається від російського постачання, – розповів він

Світан наголосив, що це теж один із оптимальних варіантів.

Відрізання Криму

Військовий експерт повідомив, що це лише три основні плани відрізання росіян від постачання. Також є інші шляхи, де ЗСУ можуть наступати на півдні – успішність їх реалізації залежить від сил та засобів.

“Є ще один хороший і дуже цікавий вихід форсування Дніпра в районі Нової Каховки і одразу захід в Крим. Хороша дорога і хороший напрям”, – зазначив він

За його словами, такий шлях відкриє можливість здійснити вихід в Армянськ, далі західніше на Перекопський перешийок. Також у такий спосіб можна буде отримати вогневий контроль над ще двома перешийками – Чонгар і Арабатська стрілка.

Цікавий варіант відрізати Крим. Причому тут вирішимо дуже багато питань, пов’язаних з проблемою Херсону, – наголосив він

На його думку, у разі розгортання таких подій, ЗСУ будуть мати потребу в утриманні додаткових лише 70 кілометрів фронту, а не 160 кілометрів, якщо на Мелітополь.

Також Роман Світан не виключає можливість глобальних дій ЗСУ у разі виходу з-під Сватового чи Кремінної в напрямку на Щастя, Луганськ і російський Таганрог.

“Тоді відрізається все російське угрупування, яке зайшло в Україну. Але для цього потрібно десь втричі більше засобів, які потрібні в бік Азовського узбережжя в районі Мелітополя”, – зауважив військовий експерт

За його словами, ми маємо цілий спектр напрямків. Втім головний вибір за головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Ймовірно, він тримає інтригу.

Інші новини України: