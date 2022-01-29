Український актор, автор Вєрки Сердючки Андрій Данилко відреагував на заяву колишнього ватажка бойовиків на Донбасі Олександра Бородая про те, що зірці варто заборонити в’їзд до РФ.

Жваве обговорення у росЗМІ почалося після того, як у Мережі з’явилося відео з концерту “Дизель Шоу”, на якому Сердючка заспівала “Батько наш Бандера“. В ефірі ток-шок “Гордон” Данилка попросили прокоментувати скандал у російських медіа. На що артист відповів:

“Я коли додому прийшов, поставив сумки, мені в Telegram приходить, що якийсь колишній терорист хоче заборонити в’їзд Сердючці до Російської Федерації, тому що у них своїх придурків вистачає. А я кажу – краще бути придурком, ніж терористом. Нехай забороняють, що хочуть”, – відповів Данилко.

Також артист додав, що любить повстанські пісні і наголосив, що, на його думку, ключова фраза у цій композиції: “Ми за Україну будем воювати“.

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