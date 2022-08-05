Cтало відомо, коли на Батьківщині-матері замінять герб СРСР на тризуб. Переважна більшість українців прагнуть замінити радянський герб на монументі “Батьківщина-мати” на тризуб.

Але роботи щодо його заміни розпочнутся не раніше ніж через рік. Повідомив міністр культури Олександр Ткаченко. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Суспільне”.

“Як свідчать результати опитування, з цим важко сперечатися. Майже 800 тисяч голосів проголосували, і 85% — що тризуб. Значить тризуб. Але тут питання полягає в наступних кроках: маємо зробити для початку технічне обстеження, у якому стані зараз перебуває об’єкт, потім віддати це на експертизу кільком київським інститутам, які знаються на металевих конструкціях, які розуміють, що треба робити”, пояснив він.

Після цього необхідно буде напрацювати проєктну документацію, яким має виглядати цей герб та провести відповідний конкурс.

“І лише після цього розпочати роботи з демонтажу і встановлення. Паралельно мають бути вирішені питання, пов’язані із законодавчою сферою, тому що є певні протиріччя у законі боротьби з радянськими наслідками, який говорить про збереження пам’яток Другої Світової війни, так само потрібно вирішити питання авторського надзору”, зазначив Ткаченко.

За його словами, на заміну символіки на монументі слід чекати не раніше за 2023 рік.

“Коли все це буде вирішено, ми розраховуємо, що наступного року можна буде побачити, яким чином на щиті засяє тризуб”, сказав міністр.

Олександр Ткаченко додав, що заміна гербу навряд буде дешевою.

“Напевно, це не буде дешевий процес, але не непідйомний. Я думаю, що якщо стільки людей вклалися в голосування, якась кількість може трошки допомогти для того, щоб зробити цей, досить символічний і потрібний крок. “Батьківщина” ж дивиться очима на схід”, зауважив посадовець.

Міністр також запевнив, що відповідне дослідження має розпочатися найближчим часом.

“У кожного етапу є кошти, які ми маємо забронювати, щоб це дослідження зробити, вони на етапі проєктної документації дослідження невеликі, але це теж кошти”, підсумував Олександр Ткаченко.

Наркоманія в часи СРСР: що про це відомо