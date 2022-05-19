Ціни на паливо в Україні після скасування держрегулювання – попередній прейскурант

Кабінет Міністрів України тимчасово скасував своє ж рішення, згідно з яким ціни на паливо в Україні мали регулюватися державою. В Уряді визнали помилковість такого рішення, адже в результаті паливо на автозаправках фактично зникло, зате його можна купити, наприклад на ОЛХ – і зовсім не за «державними» цінами.

Після скасування держрегулювання цін АЗС вже почали підписувати перші контракти на постачання палива, передає NNS, посилаючись на Акцент.

Ось так виглядає попередній «прейскурант» з роздрібними цінами, по яких люди зможуть купити паливо.

Глава Мінекономіки Юлія Свириденко стверджує, що ціна на дизель не буде перевищувати 58 грн за літр, а бензин подорожчає до 52 грн. При цьому за зловживання цінами операторам пригрозили санкціями.

Також відомо, що Польща виділить Україні бензин зі своїх запасів. Про це заявив Міністр економіки.