Росія поки що не поспішає оголосити загальну мобілізацію, намагаючись поповнювати втрати своєї армії іншими способами. Чи витримає Україна загальну мобілізацію в РФ, якщо таку буде оголошено? Своїми думками з цього приводу поділився військовий експерт Михайло Самусь, передає NNS.

У разі оголошення президентом РФ Володимиром Путіним загальної мобілізації, Україна це витримає, оскільки перші мобілізовані окупанти на фронт потраплять у вересні, а до того часу ЗСУ вже проведуть позитивні зміни на фронті.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів військовий експерт, заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

… Якщо навіть завтра він оголошує мобілізацію, перші ефекти від цієї мобілізації будуть десь через місяць мінімум. Тому що цих людей треба зібрати, хоча б мінімально підготувати, десь знайти ресурси. Тобто це вересень – коли у Путіна будуть перші надходження на фронт. І до того часу, я думаю, що Україна вже здійснить свої позитивні зміни на фронті, особливо на півдні. І в тому числі на Донбасі через використання високоточної зброї. Наступ у них застопориться і просто киданням м’яса в цю м’ясорубку Путін уже нічого не зробить, – пояснив експерт.

Він висловив переконання, що наслідки від оголошення мобілізації призведуть до спалаху протестів у Росії. Особливо, коли людей почнуть хапати просто на вулиці, щоб відправити на війну.

Тобто для України ця мобілізація буде означати лише те, що ми пришвидшимо колапс Росії. Це такий парадокс. Бо я думаю, що коли в цій м’ясорубці вже українська артилерія буде перемелювати це м’ясо, буде 100 тисяч людей (втрат РФ – ред.), а з пораненими – це буде 250-300 тисяч людей. Це дуже багато. Особливо, коли почнуть просто хапати людей і відправляти на фронт, то як би там не замилювали очі, як би там не задурювали голову пропагандою, все ж таки почнуться спочатку або пасивні протести, ігнорування, або в деяких місцях можуть вилазити і активні протести. В тому числі в етнічних національних республіках, – зазначив Самусь.

При цьому він зауважив, що Путін дуже б не хотів запроваджувати мобілізацію.

Тим часом секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у РФ повним ходом триває прихована мобілізація.

На Росії запущений маховик прихованої мобілізації. Грошове забезпечення для контрактників збільшено до 4 тисяч доларів. Створюються так звані “добровольчі батальйони, – написав Данілов у Twitter 15 липня.

Також він додав, що російське керівництво мобілізує до війни в’язнів, засуджених за кримінальними статями.

Крім того, за словами Данілова, міноборони РФ збільшує зарплати бійців контрактної служби, аби вони погодилися відправитися в Україну.