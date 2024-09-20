Чи вистачить у Росії сил, аби окупувати всю Україну – думка ISW

Чи вистачить у Росії сил, аби окупувати всю Україну? Відповідь на це питання надали аналітики американського Інституту вивчення війни у свіжому звіті.

За словами вашингтонських аналітиків, у ЗС РФ недостатньо особового складу для одночасної підтримки масштабу і темпів російських наступальних операцій в Україні та оборони прикордоння.

Нинішньої чисельності російських військових недостатньо, щоб досягти довгострокових цілей РФ щодо окупації всієї України, зниження загальної української боєздатності та захисту державного кордону РФ. Про це йдеться у зведенні ISW від 19 вересня, передають «Новини України – НСН».

Автори звіту посилаються на нещодавню публікацію в The Wall Street Journal, в якій йшлося про те, що російський президент Володимир Путін не погодився на пропозицію колишнього міністра Сергія Шойгу оголосити мобілізацію навесні 2024 року, намагаючись уникнути втрат електорату. Джерела журналістів повідомляли, що Путін заявив, що покладатиметься тільки на добровольців.

Джерело говорило про те, що поточної живої сили російських військ недостатньо, але на запит журналістів прессекретар Кремля Дмитро Пєсков відповів, що РФ продовжує стрімко набирати контрактників і добровольців, і що цих сил достатньо, аби підтримувати російську агресію проти України, зазначають вашингтонські аналітики у своєму зведенні.

Путін уникає оголошення чергової часткової мобілізації після того, як у вересні 2022 року у відповідь на український контрнаступ було оголошено про мобілізацію 300 тисяч військових.

У Росії немає сил, аби окупувати всю Україну

У Росії, судячи з усього, немає необхідного ресурсу особового складу для одночасної підтримки масштабу і темпів наступальних операцій в Україні та оборонних зусиль у своїх прикордонних регіонах.

Мобілізований російський військовослужбовець і військовий блогер наприкінці серпня 2024 року заявляв, що російський уряд продовжує покладатися на решту регулярних сил, мобілізованих і ошуканих добровольців, які підписали короткострокові контракти. За допомогою такого особового складу підтримуються наступальні операції в Україні, попри погану підготовку і значні втрати з жовтня 2023 року.

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