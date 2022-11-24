Стало відомо, чи працюватимуть АТБ і Сільпо, якщо довго не буде світла. Зараз жодна мережа супермаркетів України повністю не забезпечена генераторами, передає з посиланням на Обозрєватєль, NNS.

Зараз лише 87 магазинів супермаркетів «АТБ» забезпечені генераторами. До того ж компанія має 17 пересувних дизельно-генераторних станцій. В торговій мережі планують закупити ще понад 740 генераторів.

«Єдине що, як ви розумієте, вони (генератори – ред.) закуповувалися не на нашому вітчизняному ринку, тому що їх тут немає. Ця покупка була зроблена за кордоном. Зараз генератори доставляються в Україну. Вони будуть розподілені на магазини. Таким чином, підключені магазини зможуть працювати при вимкненні електроенергії», розповіли у пресслужбі «АТБ».

Чи працюватимуть магазини Сільпо, якщо довго не буде світла

В торговій мережі «Сільпо», генератори мають 50 магазинів.

«Кількість працюючих супермаркетів «Сільпо» при відключенні електромережі збільшуватиметься. Для цього ми вже замовили велику партію дизельних генераторів. У наших планах забезпечити понад 100 супермаркетів «Сільпо» у 40 населених пунктах», розповіли у пресслужбі торгової мережі.

В обох торгових мережах обіцяють зробили все можливе, щоб за будь-яких умов забезпечити клієнтів можливість купувати товари першої необхідності.

Джерело «Обозреватель»

Як працюватиме інтернет і мобільний зв’язок якщо довго не буде світла