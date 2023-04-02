5 /5
Based on 5 ratings
70
Україна
Тег:
Cуспільство
70

Чи можуть незабаром мобілізувати нові категорії чоловіків – пояснення адвоката

Журналіст
Чи можуть незабаром мобілізувати нові категорії чоловіків – пояснення адвоката
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

У ЗМІ розганяють повідомлення про те, що незабаром можуть мобілізувати нові категорії чоловіків. Тарас Никифорчук  прокоментував це

У своєму YouTube-каналі він розповів, що в Раді немає жодних законопроєктів на тему внесення змін до статті 23 Закону України “Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку”.

За його словами, нові категорії в Україні мобілізовувати не планують. Крім того, адвокат наголосив, що ТЦК не мають право скасовувати “бронь” військовозобов’язаному. Про це розповідає НСН.

Чи можуть незабаром мобілізувати нові категорії чоловіків

Чи можуть незабаром мобілізувати нові категорії чоловіків – пояснення адвоката

“Хочу зазначити, що в ТЦК вони не мають права нікому скасовувати “бронь”. Бронювання можуть скасовувати тільки “зверху”, в Кабміні. Якщо у людини є “бронь”, вона діє за термінами, ніхто вас забрати нікуди ніякого права не має”, — пояснив Никифорчук.

Як відомо, 7 лютого 2023 року Верховна Рада продовжила на 90 днів дія воєнного стану та мобілізації. Тому масова роздача повісток в Україні продовжиться мінімум до 20 травня.

Відтак, повістку вручати можуть:

  • працівники органів місцевого самоврядування;
  • керівники підприємств, установ, організацій;
  • посадові особи військового комісаріату та територіального центру комплектування;
  • керівники ЖЕКу, ОСББ.

Ще новини України: У яких випадках вручення повістки є незаконним – пояснення адвоката

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×