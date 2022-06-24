Чотири місяці тотального спротиву: війна в Україні 24 червня – ситуація на фронті і втрати противника

Повномасштабна війна в Україні 24 червня триває вже сто двадцять першу добу. Рівно 4 місяці тому росія здійснила повномасштабне вторгнення на територію нашої держави. Про ситуацію на фронті станом на ранок і втрати противника NNS повідомляє, посилаючись Генштаб ЗСУ.
Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей; утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та тимчасово окупованим українським Кримом; блокування морських комунікацій України у північно-західній частині Чорного моря, а також утримання захоплених районів Херсонської та частини Запорізької областей і спроб створення сприятливих умов для відновлення наступу в Миколаївській області.
Противник продовжує завдавати ракетних ударів по критичних об’єктах цивільної інфраструктури на території України.
- На Волинському та Поліському напрямках без особливих змін. На території республіки білорусь відзначається нарощування системи інженерно-фортифікаційного обладнання оборонних позицій в прикордонних з Україною та країнами Європейського Союзу районах.
- На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Товстодубове, Бачівськ, Глухів та Манухівка Сумської області.
- На Харківському напрямку противник завдавав артилерійських ударів у районах Харкова, Старого Салтова, Коробочкиного, Печенігів, Дементіївки та Золочева. Активізував діяльність диверсійно-розвідувальних груп.
- На Слов’янському напрямку із артилерії ворог обстрілює цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Богородичне, Краснопілля, Курулька, Червоне, Рідне та Червона Поляна.
- На Сєвєродонецькому напрямку противник здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Лисичанська, Сєвєродонецька, Білої Гори, Вовчоярівки, Спірного та Берестового. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Лисичанськ і Борівське. Тривають бойові дії за місто Сєвєродонецьк.
Окупанти вели наступ у районі населеного пункту Мирна Долина, бойові дії тривають. Наступальні дії ворога в районі Борівського наші воїни успішно зупинили.
- На Бахмутському напрямку противник обстрілював позиції наших військ із артилерії неподалік Миколаївки, Берестового та Новолуганського. Намагається покращити тактичне положення та взяти під вогневий контроль наявні шляхи сполучень.
- На Новопавлівському напрямку ворог завдавав вогневого впливу в районах населених пунктів Антонівка, Вугледар та Золота Нива.
Задіяні ворогом диверсійно-розвідувальні групи українські воїни виявили та розбили. Залишки ДРГ противника у паніці втекли.
- На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій противник не вів. З метою недопущення перекидання резервів на загрозливі напрямки ворог обстрілював наші війська в районах населених пунктів Авдіївка, Уманське, Веселе, Новобахмутівка, Гуляйпільське, Білогір’я та Староукраїнка.
В рамках логістичного забезпечення окупанти намагаються розмінувати акваторію морського порту Бердянськ.
- На Південнобузькому напрямку противник активних дій не вів. Обороняється та намагається проводити контрбатарейну боротьбу. Завдав авіаційного удару по позиціях наших військ в районі населеного пункту Біла Криниця. Наша авіація, на відповідних ділянках, вдарила по скупченнях ворога у відповідь.
Українські партизани продовжують спротив на тимчасово захоплених територіях. Тотальний спротив українців триває.
Втрати окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.06 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 34530 (+100) осіб ліквідовано
- танків ‒ 1507 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3637 (+5) од,
- артилерійських систем – 759 (+3) од,
- РСЗВ – 241 (+1) од,
- засоби ППО – 99 (+0) од,
- літаків – 216 (+0) од,
- гелікоптерів – 183 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 622 (+2),
- крилаті ракети – 137 (+0),
- кораблі /катери – 14 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2553 (+5) од,
- спеціальна техніка – 60 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському та Бахмутському напрямках.