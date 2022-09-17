Чому українська ППО стала частіше пропускати російські ракети – пояснення експерта

Чому українська ППО стала частіше пропускати російські ракети, пояснив військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко, передає NNS.

За словами Коваленка, така ситуація пов’язана з тим, що росія почала останнім часом активно використовувати ракети типу «Кинжал». Наразі у них найвищий відсоток ймовірності прориву української ППО.

“Використання Х-47М я побоювався на День Незалежності, оскільки ними могли завдати удару по Україні в рамках масштабного терору, але тоді все ж застосували Х-22. Що ж до “Кинжалів”, то їх було у росіян менше 40 одиниць станом на початок вересня. Ракети зараз не виробляються в Росії через відсутність ряду комплектуючих іноземного походження”, – зазначив експерт.

За словами Коваленка, перехоплення таких ракет вкрай проблематичне. Зокрема через рідкісне застосування не вироблені алгоритми протидії.

Але є і хороші новини. Експерт каже, що застосування «Кинжалів» можна розцінювати як конвульсію окупантів.

На його думку, росіяни використовують Х-47М “Кинжал”, щоб прорвати українську ППО і з високою ймовірністю вразити той об’єкт, який намічений.

“Але наскільки раціонально використовувати настільки дефіцитну і унікальну ракету, якщо тільки… Згідно з повідомленнями, зараз в Чорному морі присутні носії крилатих ракет “Калібр” з сумарним залпом 28 ракет. Цього сумарного залпу цілком вистачить, щоб прорвати нашу систему ППО і завдати удару по намічених цілях. Але б’ють не “Калібрами”, “Кинжалами”, які на вагу золота. Тобто, немає сумарного залпу 28 ракет. Немає сумарного пуску Х-22 у 20 одиниць. Немає сумарного відстрілу 30 ракет П-800 “Онікс”. А те, що є, з мінімальною ймовірністю прорве ППО, а з набагато більшою – не доб’ється поставленої мети”, – пояснив Коваленко. “Скажімо так, приємного звичайно не багато, адже “Кинжал” виконує поставлені перед ним завдання, але це поки. Поки вони ще є в наявності у окупантів, або поки наше ППО не завершить відпрацювання алгоритмів протидії. У будь-якому випадку, майбутнє окупантів бачиться у вкрай похмурих тонах, якщо вони вирішили почати витрачати найціннішу свою ракету”, – резюмував експерт.

Раніше Коваленко заявляв, що незабаром ЗСУ зможуть навчитися перехоплювати російські ракети Х-47М “Кинжал”, які називають найнебезпечнішими.

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