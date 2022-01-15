Чому нове меню школярів – це добре, розповів головний дієтолог країни

Президент Асоціації дієтологів України та один із авторів впроваджених із січня 2022 року норм шкільного харчування Олег Швець розповів, чому нове меню школярів – це добре. Він назвав абсолютно необґрунтованим масове обурення батьків.

Розуміючи важливість, необхідність і визнаючи, що здоров’я дітей напряму залежить від якості харчування, критики все одно знаходять багато приводів для невдоволення. Мовляв, нашим дітям не подобаються страви з низьким вмістом солі, чай без цукру, вони не хочуть їсти так багато овочів, краще було з сосисками, ковбасою, солодощами і солодким компотом, – каже Олег Швець.

Чому, на думку дієтолога, старі підходи і норми харчування не можуть надалі застосовуватись у дитячих садочках і школах?

Олег Швець нагадав, що кожна третя дитина у віці 11 років має зайву вагу і ожиріння. Більшість з цих дітей у підлітковому і дорослому віці будуть мати проблеми з вагою, опиняться у групі підвищеного ризику захворювання на діабет, серцево-судинні захворювання і рак.

Надмірне споживання цукру сприяє набору зайвої ваги та значно збільшує поширеність карієсу зубів. Вживаючи багато солодкого, діти і підлітки не мають бажання їсти здорову їжу, передусім овочі, фрукти, горіхи та цільні злаки.

Солоні страви, хліб і випічка при регулярному споживанні сприяють підвищенню кров’яного тиску. Лікарі спостерігають все більше дітей і підлітків з високим тиском. Якщо лишити їжу у закладах освіти такою ж солоною, то згодом ми будемо бачити у дітей і ускладнення, пов’язані з високим тиском. У дорослому житті прихильність до солоного смаку є однією з головних причин інфарктів і інсультів. Більше того, підвищений тиск є першою причиною смерті у світі, 14% людей помирають саме від цієї причини.

Будь-які зміни, особливо такі складні і комплексні як реформа харчування у закладах освіти, можуть викликати опір і неприйняття у частини суспільства. Але на карті стоїть найдорожче – здоров’я наших дітей. Інших варіантів змінити ситуацію на краще не існує, – зазначив дієтолог. Жорсткі вимоги до харчових продуктів, напоїв, страв, які пропонуються дітям та підліткам в їдальнях, буфетах та торгівельних апаратах, вважаються пріоритетною інтервенцією у харчуванні населення. У нашій реформі було враховано найкращий європейський і світовий досвід. Зміни дадуть дуже швидкі і важливі результати, – додав він.

Олег Швець закликав усіх підтримати зміни, активно моніторити їх запровадження у дитячих садочках і школах, які відвідують діти. У разі порушень необхідно звертатись до адміністрації шкіл, а при відсутності результату – у Держпродспоживчслужбу.

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Тим часом, у Міністерстві охорони здоров’я України повідомили, що на сайті МОЗ опубліковано технологічні карти страв, які готують дітям в школах.

Шаблон технологічних карт розроблявся фахівцями Національного інституту харчових технологій. Всі технологічні карти пройшли експертизу в Державній установі «Інститут громадського здоров’я їм. О. М. Марзеєва» НАМН України, а Госпродслужба видала на них висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

Документи є у вільному доступі і будь-яка школа може користуватися ними. Узгоджувати їх не потрібно. Страви та вироби з цієї технологічної документації можна вносити в будь-яке сезонне меню, в тому числі і зимове. У документації представлені всі необхідні розрахунки (брутто/нетто, енергетична цінність тощо), вказані процеси приготування і температурні режими. Також є технологічні карти на безглютенові страви та інструкції, як готувати їжу.

Нагадаємо, реформа шкільного харчування почалася з ініціативи Першої леді Олени Зеленської, а технологічні карти для оновленого шкільного меню розробили кулінарний експерт Євген Клопотенко з командою.

Тепер в дитячих садах і школах не повинно бути ковбас, сосисок, рибних, м’ясних та плодоовочевих консервів, кондитерських виробів. Тобто тих продуктів, які мають високий вміст солі, цукру, деякі з них є консервантами і трансжирными кислотами, що суперечить принципам здорового харчування.

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