Чому не працюють термінали у багатьох магазинах, кав’ярнях і кафе

У новому році українці, які звикли розраховуватися банківською картою, зіштовхнулися із проблемою: у багатьох магазинах, кафе та кав’ярнях не працюють термінали. Чому так сталося і чи справді підприємці просто хочуть приховати прибутки, як схильна вважати певна частина українців, розбирався NNS.

Всім, мабуть, уже відомо, що припинення роботи терміналів у деяких об’єктах торгівлі і надання послуг пов’язане із вимогою до фізичних осіб-підприємців 2-4 групи перейти на використання касових апаратів. Вимога вступила в силу з 1 січня 2022 року, і Україна банально виявилася до цього не готовою.

Зазначимо, що фіскальна реформа, яка вимагає від підприємців перейти на використання касових апаратів, триває вже понад два роки. У грудні 2020 року Верховна Рада проголосувала за законопроект, який відкладав запровадження обов’язкових РРО для фізосіб-підприємців (ФОП) 2-4 групи до січня 2022 року. Але і у січні не всі власники маленьких бізнесів виявилися готовими до змін. До того ж, не спрацювала як годиться система.

«У нас у закладі два ФОП — один для бару, і там РРО був завжди. Інший — для кухні на єдиному податку, і тут РРО ми поставили цього року. Апарат купували на початку грудня й ажіотажу не було взагалі. І розробники РРО не спішили перепрограмувати їх під сканування акцизних марок (таке нововведення теж діє з 1січня). Що стосується маленьких кав’ярень, то зазвичай там працює одна людина, бариста, яка далека від розуміння того, як працюють каси. Тому зараз додалося багато моментів — навчити персонал працювати з РРО та ПРРО», — розповіла співвласниця одного з таких кафе, пише видання AIN.ua.

Серед інших причин відмови підприємців від використання касових апаратів і, відповідно, безготівкових платежів – неполадки в роботі програм, з якими зіткнувся бізнес у перший тиждень після Нового року. Можливо, такого б масового переходу на готівку не сталося, якщо підприємцям дали адаптаційний період, коли їх не штрафуватимуть за помилки.

Один з найпопулярніших програмних РРО-проєкт Checkbox Дмитра Дубілета, починаючи 1 січня нещадно давав збій. Кав’ярні та магазини не могли відкривати й закривати зміну, пробивати товари та послуги. Тому вирішили просто заховати термінал, працювати за готівку і вести бухгалтерію «на листочку». Інакше якщо податкова виявить розбіжності, підприємець отримає штраф.

«З 1 січня за першу транзакцію без фіскалізації бізнесу доведеться заплатити штраф у100% від чека. За кожну наступну — 150%. Щоб уникнути штрафів, частина закладів, які ще не встигли встановити РРО або ПРРО, просто перестали приймати від клієнтів оплату через термінал», — розповів керівник техпідтримки компанії з автоматизації кафе та ресторанів Postmen Олександр Бучков.

Власник проєкту Checkbox Дмитро Дубілет визнав, що помилки дійсно мали місце. Він навіть заявляв, що у зв’язку з цим подумує про суїцид й обіцяв написати листа до податкової, щоб тих, у кого глючив Checkbox, не штрафували. Потім заявив, що відшкодовуватиме нараховані штрафи.

А нардеп Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, в свою чергу, пообіцяв, що штрафи будуть відтерміновані до 1 лютого 2022 року. Тобто підприємців не притягуватимуть до відповідальності за розбіжності у цифрах, які виникнуть у січні. Проте, поки що все це залишається лише словами Гетманцева.

Тим часом Приватбанк пообіцяв, що з лютого можна буде замінити звичайний термінал на термінал із функцією РРО, і багато хто з підприємців просто вирішив дочекатися нових терміналів і поки що приймати все готівкою.

Роман Грабежов, засновник проекту Localz каже:

Очевидно, що Україна не була готова до того, щоб з 1 січня перейти на фіскальні чеки. З одного боку зламалися сервіси від навантаження. З іншого — рівень знань тих, хто веде підприємницьку діяльність занадто низький. Так, всі зрозуміли, що будуть штрафи і ймовірні перевірки. І вирішили встановити ПРРО, як найпростіший і найдешевший спосіб відповідати нормам закону, – пише dev.ua

Роман зазначає, що з нового року програмний РРО Checkbox видавав помилки, зависав, не входив в систему і не дозволяв закрити касу. Але найнеприємніше, за його словами, що сервіс відключив будь-які способи зв’язку з ним: в телефоні сумно звучав голос робота, а в месенджери приходила автоматична відповідь про те, що все буде добре.

І хоч зараз Checkbox вже працює більш-менш справно (про це заявили розробники ще 6 січня), але далеко не всі підприємці запустили термінали. Хтось, як згадувалося вище, чекає оновлення від Приватбанку, а хтось досі не розібрався чи не встановив РРО. Тому клієнти продовжують терпіти незручності, а держава – втрачати податки.

Трохи офіційної інформації: закон “про касові апарати” і відповідальність за його порушення

З 1 січня всі фізособи-підприємці на єдиному податку повинні були придбати касові апарати (реєстратор розрахункових операцій, РРО) або їх програмні аналоги (ПРРО). Використовувати термінал для безконтактної оплати без цього РРО не можна — інакше податкова випише штраф.

Про це йдеться в законі № 1914. Ці норми мали набрати чинності ще рік тому, з 1 січня 2021 року, але їх відстрочили через коронавірус.

Відповідно до п. 1 ст. 17 Закону “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”, (із змінами та доповненнями), до суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги), за рішенням відповідних контролюючих органів застосовуються фінансові санкції у разі встановлення в ході перевірки факту:

проведення розрахункових операцій з використанням РРО, ПРРО або розрахункових книжок (РК) на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг);

непроведення розрахункових операцій через РРО та/або ПРРО з фіскальним режимом роботи;

невидачі (в паперовому вигляді та/або електронній формі) відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення її без використання РК на окремому господарському об’єкті такого суб’єкта господарювання.

Встановлено штрафи в таких розмірах:

100% вартості проданих з порушеннями, встановленими п. 1 ст. 17 Закону N 265, товарів (робіт, послуг) – за порушення, вчинене вперше;

150% вартості проданих з порушеннями, встановленими п. 1 ст. 17 Закону N 265, товарів (робіт, послуг) – за кожне наступне вчинене порушення.

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