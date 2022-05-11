Чи є у Міноборони план війни з росією і чому про нього мовчать

На питання, чи є у Міноборони України план війни з росією, і якщо є, то чому ні про нього, ні про прогнози громадянам не надається інформації, відповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр в інтерв’ю видання Лівий Берег, передає NNS.

Ганна Маляр запевнила, що план у Міноборони, звісно є, а, неохоче коментує вище керівництво інформацію ведення війни, аби не корегувати дії ворога.

«Я поясню, чому стримані коментарі. І я зараз теж буду стримана, тому що будь-яке моє слово буде сприйматися як офіційна позиція відомства, і в тому числі нашим ворогом, який кожну інформацію, зокрема і з відкритих джерел, використовує для коригування. Ну от скажімо, коли нас постійно просять, вимагають: скажіть, чому там у певний регіон не надіслали певному підрозділу допомогу? Немає значення, яку відповідь ми дамо. Якщо скажемо, що не надіслали – це сигнал ворогу, а значить немає ніяких контактів, значить, все ж таки все йде успішно. Якщо ми скажемо: ні, хвилиночку, допомога йде, для них це означає, що вони недопрацювали, десь є канал, по якому йде допомога. Те саме стосується і стратегії. Будь-яка відповідь буде означати, що є якийсь план», – пояснила Маляр.

Вона підкреслила, що план протидії рф, звичайно, є. Єдине, що можна абсолютно точно говорити, що це дуже складна боротьба, що наші Збройні сили іноді мали ситуацію зі співвідношенням сил 1:15 не на нашу користь. Це дає розуміння, якою ціною даються ті перемоги, які є, і те стримування, яке є, додала заступниця міністра оборони.

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