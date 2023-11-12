«Якщо б це було правдою, Червінський гідний вищої нагороди» – Бутусов про статтю у Washington Post

Коментуючи статтю у Washington Post, де полковник Червінський вказується як вірогідний координатор підриву «Північних потоків», український журналіст Юрій Бутусов висловив власне ставлення до неї і до озвученої американським ЗМІ версії, передає НСН.

Почитав Вашингтон пост. Подумав, що якби уявити, що ця неймовірна історія була правдою, то полковника Червінського треба було б нагородити вищими нагородами України та підвищити у званні, бо навіть важко повірити, що таку катастрофічну для РФ диверсію здійснив українець, – написав Бутусов

А ще подумав, що люди, які тримають Червінського під вартою півроку без жодних доказів, виконують побажання з Росії та намагаються вислужитися перед Москвою. Усі, хто сфальшував справу Червінського – з офісу президента, судів, Генпрокуратури та СБУ повинні понести відповідальність, і мають помінятись з Червінським місцями у камері, – додав журналіст

Тим часом, інший блогер Олег Шарп наводить публікацію одного з видань (не називаючи його) щодо звинувачень на сторінках “Вашингтон пост” екс-співробітника української розвідки Романа Червінського в організації підриву “Північних потоків”.

У тексті статті йдеться про таке:

«Чернінський їх спростовує та заявляє, що це провокація проти нього росіян.

Водночас, офіційна позиція Москви полягає саме в тому, що версія про причетність України до підриву «Північних потоків» неспроможна, а насправді їх висадили в повітря американці (США свою причетність спростовують).

Тому більш схоже на те, що Червінського, який уже і так перебуває у в’язниці, хочуть зробити «крайнім» в історії з підривом «Північних потоків», якщо вже український слід у цьому стає головною версією на Заході.

Таке трактування вигідне й українській владі, у якої з Червінським стосунки вкрай ворожі ще з того часу, як він у 2021 році робив звинувачуючі Офіс президента заяви про скандал із зірваною операцією із заманювання «вагнерівцями» в Україну.

Вигідно Банковій може бути й те, що у статті «Вашингтон пост» Зеленський виводиться з-під звинувачень у підриві газопроводів, а всі сліди «замикаються» на Залужному. Особливо, з урахуванням постійно спростовуваних, але все більше наполегливих чуток про протиріччя між Зеленським і головкомом».

Що відомо про статтю у Washington Post

Нагадаємо, Washington Post пише, що підрив трьох ниток газопроводів «Північний потік» та «Північний потік-2» у вересні 2022 року координував колишній командир однієї з частин Сил спеціальних операцій ЗСУ полковник Роман Червінський, пише Washington Post із посиланням на українських та європейських чиновників.

За даними WP, 48-річний полковник керував логістикою та підтримкою групи із шести осіб, яка під чужим ім’ям орендувала яхту та за допомогою глибоководного водолазного обладнання встановила вибухові пристрої на газопроводах.

26 вересня 2022 року три вибухи призвели до масштабних витоків на газопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2», що йдуть з Росії до Німеччини дном Балтійського моря. Внаслідок диверсії з настанням зими з чотирьох газопроводів неушкодженим залишився лише один.

За словами людей, знайомих із його роллю, Червінський діяв не один і не керував плануванням операції. Офіцер отримував накази від вищих українських чиновників, які зрештою підкорялися головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, цитує WP людей, знайомих з тим, як проводилася операція, і говорили про неї на умовах анонімності.

Червінський заперечує свою причетність до диверсій газопроводами. “Усі домисли про мою причетність до атаки на “Північні потоки” поширюються російською пропагандою, не маючи під собою жодних підстав”, – йдеться в письмовій заяві Червінського, направленій його адвокатом до газет Washington Post і Der Spiegel, які провели спільне розслідування його ролі.

Роль Червінського у підриві «Північних потоків» суперечить публічним заявам президента Зеленського про непричетність України до підривів газопроводів та ілюструє складну динаміку та внутрішнє суперництво київського уряду воєнного часу, в якому розвідка та військовий істеблішмент часто перебувають у суперечності з політичним керівництвом.

Україна та Польща звинуватили у підриві газопроводів Росію, Москва відкинула звинувачення та заявила, що диверсію влаштувала Британія, Лондон заявив про свою непричетність. Офіційне розслідування ведуть Німеччина, Данія та Швеція.

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