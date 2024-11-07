«Це 98%»: кому в першу чергу надсилають повістки, розповів Шмигаль

Прем’єр міністр України Денис Шмигаль розповів, кому в першу чергу надсилають повістки на мобілізацію.

Про принцип відбору тих, кому першочергово надсилають повістки, прем’єр розповів на Київському міжнародному економічному форумі в четвер 7 листопада, передають «Новини України – НСН».

Кому в першу чергу надсилають повістки

Повістки в першу чергу надсилають тим, хто не платить податки – заявив Шмигаль

За його словами, 98% повісток, сформованих через Оберіг, направили людям, які не працюють або працюють неофіційно

Анонсований владою принцип “воюй або працюй” уже почав діяти. Його основа полягає в тому, що повістки на мобілізацію через систему Оберіг у першу чергу отримали ті військовозобов’язані, які не платять податки, сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Цей принцип уже запроваджений. Станом на сьогодні 98% розісланих повісток, які формуються уже через реєстр Оберіг, направляються людям, які не платять жодної гривні податків і ніде не зареєстровані. Пріоритет у мобілізації сьогодні надається людям, які не працюють, безробітним. Відповідно, основа цього принципу уже втілена. Лише 2% повісток за останні два місяці було надіслано людям, які працюють, – заявив прем’єр

Нагадаємо, у новорічному зверненні президент Володимир Зеленський вперше сказав, що в Україні не вийде просто ігнорувати війну: “ти або працюєш, або воюєш”.

У серпні 2024 року Шмигаль розповів, що цей принцип передбачає введення низки “заходів, які ринок праці виведуть із тіні”.

Темпи мобілізації знизилися

Зазначимо, що після прийняття нового мобілізаційного законодавства 18 травня, мобілізаційні заходи значно зросли, адже військовозобов’язані чоловіки самі почали йти у військкомат та оновлювати дані.

Тому з травня по серпень мобілізація була на високому рівні, але уже з вересня вона значно просіла. В Міністерстві оборони повідомляють, що зараз потрібно мобілізувати в місяць 50 тисяч осіб, а вдається тільки 20 -30 тисяч осіб.

Депутат та представниця парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська розповіла, що нестача військовослужбовців настільки велика, що приходиться переводити медиків у піхоту. Раніше в Генштабі цю інформацію спростовували, але близькі та розслідування деяких ЗМІ підтвердили дану інформацію.

У коментарі ТСН.ua Соломія Бобровська відповіла на питання про те, які заходи має вжити країна, щоб належним чином укомплектували Сили оборони:

“Я не впевнена, що зараз можливо кардинально знову підійти до мобілізації і щось виправити, але потрібно робити певні кроки. Перше: припинити застосовувати грубу фізичну силу і перевищувати повноваження. “Бусифікація” знищує всі потуги рекрутингу і адекватної мобілізації. По – друге: відповідальність ТЦКівцям за порушення і перевищення повноважень. Третє: ОМС (органи місцевого самоуправління) та ОВА — змусити їх долучитись“

Також Бобровська розповіла, що багато чоловіків просто звільнилися з роботи і сидять в дома, що дуже ускладнює процес мобілізації, адже працівники ТЦК не мають права заходити в дім.

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