Блекаут в Україні – яка ситуація в областях вранці 24 листопада

Блекаут в Україні стався 23 листопада після чергового масованого ракетного удару росії по енергетичній інфраструктурі. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, вже о 4 годині ранку вдалося поєднати енергетичну систему, і ситуація потроху стабілізується.

У Києві станом на 11:00 без електропостачання, в режимі аварійного відключення залишається 25% відсотків житлового фонду міста.

Громадський транспорт працює – як підземний, так і наземний. Замість трамваїв, з метою економії електроенергії на їхні маршрути вийшли автобуси.

На лівому березі Києва водопостачання відновили. На правому березі подачу води повністю відновлять у перший половині дня.

Усі аварійні бригади та комунальні служби міста працюють над ліквідацією наслідків вчорашньої ракетної атаки на столицю

Блекаут в Україні: наслідки

Яка ситуація з електроенергію в регіонах, повідомляє Фокус, передає NNS.

Харків. Метро та електротранспорт не працюють, про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Мешканці міста розповіли, що у будинках немає світла. Офіційних відомостей щодо рівня підключення станом на ранок ще немає.

Одеса. Керівник Одеської ОВА Максим Марченко розповів, що в Одесі відновлено електропостачання об’єктів критичної інфраструктури. Водночас, щоб зменшити навантаження, громадський електротранспорт у першій половині дня не працюватиме. За його словами, енергетики роблять все можливе і на деяких лініях повертається електропостачання. “Першочергове завдання — забезпечити водопостачання, водовідведення в лікарнях, а вже після — побутових користувачів. Залучені всі можливості, щоб відновити електропостачання в найкоротші терміни. Становище складне, але не критичне”, — пояснив Марченко. Мешканці різних районів міста повідомляють, що вони не мають світла в будинках.

Дніпропетровська область. Начальник ОВА Валентин Резніченко повідомив, що приблизно 50% користувачів вже з електрикою. За його словами, енергетики продовжують відновлювати постачання, але становище складне, тому варто очікувати на відключення. “Завершилися рятувальні операції у Кривому Розі та Павлоградському районі. Рятувальники підняли на поверхню майже 3000 співробітників, які залишалися у шахтах через знеструмлені підприємства”, — написав він. По Нікопольському району було завдано ударів важкою артилерією — понад 30 снарядів. Люди не постраждали.

Миколаївська область. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що пріоритетна мета електропостачання — це лікарні та зв’язок. Вже відновлено 10 МВт генерації, яких має вистачити на центр Миколаєва, якщо ощадливо. Послідовно підключаються об’єкти критичної інфраструктури. “З першої спроби не включили. Вибило. Нарощуємо генерацію. <…> Поки що в основному висимо на генераторах”, — зазначив він, уточнивши, що Южноукраїнськ та Березнегувате частково підключені до мережі електропостачання.

Черкаська область. Глави місцевої ОВА Ігор Табурець повідомив, що з 8 ранку на Черкащині застосовується жовтий графік відключень. “Більшість споживачів уже з електрикою. Складна ситуація залишається в Умані та районі, а також у Чернігові”, — написав Табурець.

Вінницька область. Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко заявив, що Вінницька область вже підключена.

Кіровоградська область. Відновлено електропостачання критичної інфраструктури у Кіровоградській області.

Житомир. Мер Житомира Сергій Сухомлін повідомив, що енергетики працювали всю ніч, щоб місто було зі світлом. “Тепло є практично у всіх районах міста. Котельні запускали кілька разів. Це складний процес. Поки що не вдалося запустити 3 котельні. Роботи продовжуються”, — написав Сухомлін. За його словами, налагоджується механізм якісної подачі тепла до будинків, відновлюється гідравлічний режим.

Львів ще з вчорашнього дня був зі світлом, тут діють планові відключення, повідомив напередодні мер міста Андрій Садовий. “Також відновили подачу води та тепла. Усі міські служби працюють”, — зазначив він. На території області діють і планові, і аварійні відключення.

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