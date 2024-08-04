Що не можна в Україні і за кордоном без військового квитка і як карають за його втрату

В Україні без військового квитка не можна отримати певні послуги. А за його втрату передбачена відповідальність. Розповідаємо про це детальніше.

Що не можна в Україні і за кордоном без військового квитка

В Україні для отримання державних послуг частіше вимагатимуть військово-облікові документи. Стосуватися це може “сотень, якщо не тисяч” різних послуг, які важливі для комфортного життя громадян.

У коментарі ТСН адвокатка Марина Бекало розповіла про основне.

Відсутність військово облікового документа завадить отримати певні послуги в Україні. Це стосується таких послуг:

Оформлення посвідчення водія;

Подання заяви на реєстрацію шлюбу;

Оформлення паспортних документів;

Прийняття на роботу;

Вступ на навчання до закладу освіти;

Подання документів на МСЕК на встановлення інвалідності.

Зареєструвати право на земельні ділянки, житлову чи нежитлову нерухомість — без військово-облікового документа поки що можливо. Це стосується і оформлення права власності на рухоме майно — транспортні засоби.

За кордоном неможливо без військово-облікового документа отримати консульські послуги. Але тут є винятки:

Вчинення консульських дій щодо дітей громадянина України, другий з батьків яких є іноземцем або особою без громадянства;

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну;

Вчинення дій за заявами громадян України, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном.

Як карають за втрату військового квитка в Україні в 2024 році

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, втрата військового квитка тягне за собою наступні штрафи:

За першу втрату документа передбачено штраф від 510 до 850 гривень

За повторне порушення — від 850 до 1700 гривень

Чітко визначених строків для відновлення військового квитка немає.

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