Що не можна в Україні і за кордоном без військового квитка і як карають за його втрату

В Україні без військового квитка не можна отримати певні послуги. А за його втрату передбачена відповідальність. Розповідаємо про це детальніше.
Що не можна в Україні і за кордоном без військового квитка
В Україні для отримання державних послуг частіше вимагатимуть військово-облікові документи. Стосуватися це може “сотень, якщо не тисяч” різних послуг, які важливі для комфортного життя громадян.
У коментарі ТСН адвокатка Марина Бекало розповіла про основне.
Відсутність військово облікового документа завадить отримати певні послуги в Україні. Це стосується таких послуг:
- Оформлення посвідчення водія;
- Подання заяви на реєстрацію шлюбу;
- Оформлення паспортних документів;
- Прийняття на роботу;
- Вступ на навчання до закладу освіти;
- Подання документів на МСЕК на встановлення інвалідності.
Зареєструвати право на земельні ділянки, житлову чи нежитлову нерухомість — без військово-облікового документа поки що можливо. Це стосується і оформлення права власності на рухоме майно — транспортні засоби.
За кордоном неможливо без військово-облікового документа отримати консульські послуги. Але тут є винятки:
- Вчинення консульських дій щодо дітей громадянина України, другий з батьків яких є іноземцем або особою без громадянства;
- Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну;
- Вчинення дій за заявами громадян України, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном.
Як карають за втрату військового квитка в Україні в 2024 році
Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, втрата військового квитка тягне за собою наступні штрафи:
- За першу втрату документа передбачено штраф від 510 до 850 гривень
- За повторне порушення — від 850 до 1700 гривень
- Чітко визначених строків для відновлення військового квитка немає.
Можливо, вам також буде цікаво: Посвідчення водія європейського зразка: як оновити документ і для чого це потрібно
В Україні без військового квитка не можна отримати певні послуги. А за його втрату передбачена відповідальність. Розповідаємо про це детальніше.
Що не можна в Україні і за кордоном без військового квитка
В Україні для отримання державних послуг частіше вимагатимуть військово-облікові документи. Стосуватися це може “сотень, якщо не тисяч” різних послуг, які важливі для комфортного життя громадян.
У коментарі ТСН адвокатка Марина Бекало розповіла про основне.
Відсутність військово облікового документа завадить отримати певні послуги в Україні. Це стосується таких послуг:
- Оформлення посвідчення водія;
- Подання заяви на реєстрацію шлюбу;
- Оформлення паспортних документів;
- Прийняття на роботу;
- Вступ на навчання до закладу освіти;
- Подання документів на МСЕК на встановлення інвалідності.
Зареєструвати право на земельні ділянки, житлову чи нежитлову нерухомість — без військово-облікового документа поки що можливо. Це стосується і оформлення права власності на рухоме майно — транспортні засоби.
За кордоном неможливо без військово-облікового документа отримати консульські послуги. Але тут є винятки:
- Вчинення консульських дій щодо дітей громадянина України, другий з батьків яких є іноземцем або особою без громадянства;
- Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну;
- Вчинення дій за заявами громадян України, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном.
Як карають за втрату військового квитка в Україні в 2024 році
Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, втрата військового квитка тягне за собою наступні штрафи:
- За першу втрату документа передбачено штраф від 510 до 850 гривень
- За повторне порушення — від 850 до 1700 гривень
- Чітко визначених строків для відновлення військового квитка немає.
Можливо, вам також буде цікаво: Посвідчення водія європейського зразка: як оновити документ і для чого це потрібно