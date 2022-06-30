Авіація ЗСУ б’є по скупченнях окупантів і складах: війна в Україні 30 червня – ситуація на фронті і втрати противника

Повномасштабна війна в Україні 30 червня триває вже 127 добу. Про ситуацію на фронті і втрати противника (загальні і за добу) NNS повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.
- На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують перебувати у прикордонних районах Брестської та Гомельської областей. За наявною інформацією, військовими комісаріатами зазначених областей вивчаються можливості проведення прихованої мобілізації населення.
- На Сіверському напрямку без особливих змін.
- На Харківському напрямку ворог продовжує ведення оборони раніше зайнятих позицій. Здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах міста Харків, населених пунктів Питомник, Українка, Перемога, Дементіївка, Прудянка, Коробочкине та Рубіжне.
Наші захисники рішуче придушили спробу ворожих штурмових дій в районі населеного пункту Дементіївка. Окупанти відійшли. Завдали авіаційних ударів поблизу Прудянки та Верхнього Салтова.
- На Слов’янському напрямку ворог проводить перегрупування військ та обороняється. Здійснив обстріли із артилерії різних калібрів в районах Мазанівки, Дібрівного та Краснопілля.
- На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ – Бахмут. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам’янка та Сіверськ. Завдав авіаудару неподалік Вовчоярівки. Веде наступ поблизу Верхньокам’янки та штурмові дії в районі Лисичанського нафтопереробного заводу, бойові дії тривають.
- На Краматорському напрямку ворог активних бойових дій не вів, обстрілював наші позиції із артилерії.
- На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Берестового, Покровського і Званівки та авіаційний удар в районі Покровського. Українські воїни зупинили наступ та завдали окупантам значних втрат в районах населених пунктів Клинове і Новолуганське, а також відбили штурм у напрямку Вуглегірської ТЕС. В обох випадках ворог відійшов.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював райони Водяного, Авдіївки, Мар’їнки, Вугледара, Полтавки, Новоукраїнського, Новосілки та Оріхова. Завдав авіаційних ударів по наших позиціях поблизу Авдіївки та Щербаків. Намагався вести штурмові дії у районі Павлівки, успіху не мав, відійшов.
- На Південнобузькому напрямку противник продовжує систематично обстрілювати цивільну і військову інфраструктуру та проводить перегрупування військ. Завдав ракетно-авіаційних ударів в районах Князівки, Потьомкиного і Березнегуватого. Вів повітряну розвідку. Продовжує зберігатися загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.
У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.
Наша авіація та ракетно-артилерійські підрозділи успішно продовжують виконання бойових завдань – б’ють по скупченнях ворога та складах боєприпасів.
Втрати окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.06 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 35600 (+150) осіб ліквідовано
- танків ‒ 1573 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3726 (+6) од,
- артилерійських систем – 790 (+9) од,
- РСЗВ – 246 (+0) од,
- засоби ППО – 104 (+1) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 185 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 641 (+1),
- крилаті ракети – 143 (+1),
- кораблі /катери – 14 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2602 (+4) од,
- спеціальна техніка – 61 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.