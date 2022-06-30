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Авіація ЗСУ б’є по скупченнях окупантів і складах: війна в Україні 30 червня – ситуація на фронті і втрати противника

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Авіація ЗСУ б’є по скупченнях окупантів і складах: війна в Україні 30 червня – ситуація на фронті і втрати противника

Повномасштабна війна в Україні 30 червня триває вже 127 добу. Про ситуацію на фронті і втрати противника (загальні і за добу) NNS повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

  • На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують перебувати у прикордонних районах Брестської та Гомельської областей. За наявною інформацією, військовими комісаріатами зазначених областей вивчаються можливості проведення прихованої мобілізації населення.
  • На Сіверському напрямку без особливих змін.
  • На Харківському напрямку ворог продовжує ведення оборони раніше зайнятих позицій. Здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах міста Харків, населених пунктів Питомник, Українка, Перемога, Дементіївка, Прудянка, Коробочкине та Рубіжне.

Наші захисники рішуче придушили спробу ворожих штурмових дій в районі населеного пункту Дементіївка. Окупанти відійшли. Завдали авіаційних ударів поблизу Прудянки та Верхнього Салтова.

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  • На Слов’янському напрямку ворог проводить перегрупування військ та обороняється.  Здійснив обстріли із артилерії різних калібрів в районах Мазанівки, Дібрівного та Краснопілля.
  • На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ – Бахмут. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам’янка та Сіверськ. Завдав авіаудару неподалік Вовчоярівки. Веде наступ поблизу Верхньокам’янки та штурмові дії в районі Лисичанського нафтопереробного заводу, бойові дії тривають.
  • На Краматорському напрямку ворог активних бойових дій не вів, обстрілював наші позиції із артилерії.
  • На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли  неподалік Берестового, Покровського і Званівки та авіаційний удар в районі Покровського. Українські воїни зупинили наступ та завдали окупантам значних втрат в районах населених пунктів Клинове і Новолуганське, а також відбили штурм у напрямку Вуглегірської ТЕС.  В обох випадках ворог відійшов.
  • На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював райони Водяного, Авдіївки, Мар’їнки, Вугледара, Полтавки, Новоукраїнського, Новосілки та Оріхова. Завдав авіаційних ударів по наших позиціях поблизу  Авдіївки та Щербаків. Намагався вести штурмові дії у районі Павлівки, успіху не мав, відійшов.
  • На Південнобузькому напрямку противник продовжує систематично обстрілювати цивільну і військову інфраструктуру та проводить перегрупування військ. Завдав ракетно-авіаційних ударів в районах Князівки, Потьомкиного і Березнегуватого. Вів повітряну розвідку. Продовжує зберігатися загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.

Наша  авіація та ракетно-артилерійські підрозділи успішно продовжують виконання бойових завдань – б’ють по скупченнях ворога та складах боєприпасів.

Втрати окупантів

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.06 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 35600 (+150) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 1573 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3726 (+6) од,
  • артилерійських систем – 790 (+9) од,
  • РСЗВ – 246 (+0) од,
  • засоби ППО – 104 (+1) од,
  • літаків – 217 (+0) од,
  • гелікоптерів – 185 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 641 (+1),
  • крилаті ракети – 143 (+1),
  • кораблі /катери – 14 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2602 (+4) од,
  • спеціальна техніка – 61 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

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