«Аварія на Південноукраїнській АЕС» – це фейк, але пошкодження обладнання було – Міненерго

«Аварія на Південноукраїнській АЕС», про яку повідомили російські пропагандисти, а вслід за ними і деякі українські політики – це фейк.

Про таке повідомляють у Міненерго і просять покарати тих, хто допомагає російській пропаганді поширювати недостовірну інформацію, передають «Новини України – НСН».

У Міненерго запевняють, що всі АЕС на підконтрольній території України працюють у штатному режимі

Тут зазначають, що фейк про «аварію на Південноукраїнській АЕС» вперше був закинутий в український інформаційний простір російською пропагандою у відповідь на власні намагання приховати аварію на Ростовській АЕС, інформація про яку з’явилася в медіапросторі раніше.

На жаль, попри офіційне спростування Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, в Україні почалися відверті маніпуляції щодо стану обладнання АЕС, – кажуть в Міненерго

«Аварія на Південноукраїнській АЕС» – це фейк, але пошкодження обладнання було

Тут запевняють, що жодного відключення силового трансформатора, про яке йшлося в розповсюдженому фейку, на станції не було. Якби така подія сталась, це унеможливило би видачу електроенергії і дійсно призвело би до необхідності зупинити атомний блок.

Пошкодження іншого обладнання не впливає на роботу блока і може мати лише короткочасний (протягом годин) вплив на можливість видачі.

У Міненерго підкреслюють, що це прямий наслідок цілеспрямованих атак росіян на об’єкти енергетичної інфраструктури та аномальних погодних умов. Така ситуація ніяк не може вважатися «аварією на атомній електростанції». Атомний енергоблок знаходиться в робочому стані.

Спроби безвідповідальних політиків спекулювати і поширювати відверті маніпуляції про «аварію на атомній станції» неприпустимі. Просимо Раду національної безпеки та оборони, а також Службу безпеки України вжити невідкладних заходів щодо притягнення до відповідальності осіб за спроби підігрувати російській пропаганді і дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні, – йдеться у повідомленні Міненерго

Що було раніше

У ЗМІ повідомляли, що в ніч проти 16 липня майже 12 годин нібито не працювали реактори Південноукраїнської АЕС. Там вийшли з ладу два трансформатори.

Про це журналісти писали, зокрема, із посиланням на інформацію співрозмовників у Раді.

Співрозмовник заявив, що на підстанції АЕС вибухнули ємності з оливою у двох високовольтних трансформаторах від перегрівання внаслідок спеки.

‘Так, дійсно трансформатори виходили з ладу. Згоріли. Від цього був подальший ефект, аварійно вимкнувся блок на 1 тисячу МВт. За добу його повернули в мережу. Основна причина — аномальна спека’, — цитували ЗМІ співрозмовника у керівництві ‘Слуги народу’.

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