Повітряна атака в ніч на 6 листопада: ворог бив по енергетиці – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова повітряна атака в ніч на 6 листопада. Вона розпочалася з вечора напередодні і ще триває вранці. Але вже з’явилася офіційна інформація. Росіяни запустили по Україні ракети і «Шахеди».
«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.
Інформація від Повітряних сил
У ніч на 06 листопада 2024 року (із 20.00 5 листопада) ворог завдав удару по Одещині двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та Х-31П з акваторії Чорного моря, також випустив по Україні 63 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотники невстановленого типу із напрямків Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел – рф, Чауда – Крим.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 07.30 підтверджено збиття 38-ми ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Запорізькій областях.
20 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще два – в повітряному просторі України.
Бойова робота триває!
Повітряна атака в ніч на 6 листопада: ситуація в регіонах
Миколаївщина
У ніч на 6 листопада силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено сім БпЛА типу «Shahed 131/136».
Внаслідок ворожої атаки на енергетичну інфраструктуру є знеструмлення абонентів. Енергетики вже заживили значну частину споживачів, відновлювальні роботи продовжуються. Постраждалих немає.
Черкащина
Під час повітряної тривоги вночі 6 листопада над Черкаською областю знищили чотири ворожі БпЛА.
Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
За попередньою інформацією, в межах області наші захисники мінуснули чотири “шахеди”, – зазначив Ігор Табурець.
Звернень до екстрених служб про потерпілих чи пошкодження майна не надходило.
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