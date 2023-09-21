Перша за 6 місяців масштабна атака на енергооб’єкти України – в якому стані енергосистема

21 вересня сталася перша за останні півроку масштабна ракетна атака на енергооб’єкти України. В Укренерго розповіли, в якому стані енергосистема, передає НСН.

Масштабна ракетна атака на енергооб’єкти України: наслідки

Сьогодні вранці, 21 вересня, через масовану ракетну атаку ворога зазнали пошкоджень окремі об’єкти в західному та центральному регіонах.

Було частково знеструмлено споживачів в Рівненській та Житомирській областях.

Наразі роботу магістральних мереж в регіоні відновлено, триває заживлення побутових споживачів в мережах обленерго. Також під час атаки зазнали пошкоджень мережі обленерго в Дніпропетровській, Київській, Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу після відбою тривоги.

Звертаємо увагу! Зараз зарано робити висновки щодо початку нової терористичної кампанії проти цивільної інфраструктури. Будь ласка, користуйтесь перевіреними джерелами інформації, – йдеться у повідомленні Укренерго

Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 398 населених пунктів. Крім наслідків ракетної атаки вранці, є пошкодження мереж через артилерійські обстріли в прифронтових районах: Донеччини, Запоріжжя, Харківщини, Херсонщини, Сумщині. Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових.

Споживання

У середу, 20 вересня, вечірній максимум споживання був на 0,9% вище, ніж у вівторок 19 вересня.

Експорт/Імпорт

Сьогодні є імпорт електроенергії зі Словаччини. Загальний обсяг 319 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 100 МВт.

Експорт сьогодні здійснюється у Словаччину та Молдову. Загальний обсяг 4 796 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 426 МВт.

Виробництво електроенергії

Триває планова ремонтна кампанія на об’єктах генерації.

Ситуація в енергосистемі України: інфографіка

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