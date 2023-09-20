Нічна атака дронами 20 вересня: більшість збили, але є влучання – все, що відомо

Окупантами була здійснена чергова нічна атака дронами 20 вересня. ЗСУ збили більшість ворожих об’єктів, але, на жаль, є влучання. НСН розповість все, що відомо про атаку. Матеріал доповнюється.

Сьогодні вночі окупанти атакували Україну 24 дронами-камікадзе типу “Shahed-136/131”, з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У Повітряних Силах надали більш детальну інформацію.

Тут повідомили, що усього зафіксовано пуски кількох груп ударних БпЛА (за попередніми даними близько 24) з південно-східного та північного напрямків.

В результаті бойової роботи 17 “шахедів” знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування у межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

До відбиття удару застосовано зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та інші засоби ураження.

На жаль, є кілька влучань у нафтопереробний завод на Полтавщині, внаслідок чого роботу підприємства тимчасово зупинено. Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби.

Нічна атака дронами 20 вересня: ситуація в регіонах

Полтавщина

Сьогодні вночі росіяни неодноразово атакували дронами Полтавщину. Українська ППО добре відпрацювала по ворожим БпЛА. Але, на жаль, є влучання у Нафтопереробний завод у Кременчуці. Про це повідомляє Полтавська ОВА.

Сталася пожежа. На місці працюють усі відповідні служби. Роботу заводу тимчасово припинено.

Станом на зараз відомо, що постраждалих немає.

Дніпропетровщина

Також ворог спрямував два безпілотники на Дніпропетровську область. Перший (імовірно «ZALA») «приземлили» наші Повітряні Сили над Криворізьким районом.

Ще один (імовірно Шахед) також було знищено підрозділом наших захисників неба з ПвК «Схід».

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