 Армія РФ здійснила ракетний удар по Києву: є загиблий, серед постраждалих дитина (фото, відео)

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Тег:
ВійнаКиїв

Армія РФ здійснила ракетний удар по Києву: є загиблий, серед постраждалих дитина (фото, відео)

Автор -
Журналіст
nikopol.net@ukr.net
Армія РФ здійснила ракетний удар по Києву: є загиблий, серед постраждалих дитина (фото, відео)

Армія РФ здійснила ракетний удар по Києву рано вранці 12 лютого. На жаль, не обійшлося без жертв. Виникли пожежі. Є руйнування.

Про це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на КМВА і ДСНС.

Ракетний удар по Києву: які наслідки

Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовані падіння уламків та руйнування в різних районах міста:

  • Оболонський район – пожежа в офісній будівлі з 7-го по 1-й поверх. На жаль, загинула 1 людина, 4 постраждали, серед них дитина.
  • В частково зруйнованій офісній будівлі рятувальники ліквідували пожежу.
  • Голосіївський район – масштабна пожежа складської будівлі на площі 600 кв. м.
  • Святошинський район – падіння уламків, обійшлося без постраждалих.
  • Солом’янський район – пожежа на даху багатоквартирного будинку.

Загалом на місцях подій наразі працює понад 80 рятувальників та 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Фото і відео наслідків удару по Києву

Фото і відео наслідків удару по Києву

Фото і відео наслідків удару по Києву

Фото і відео наслідків удару по Києву

Фото і відео наслідків удару по Києву

Фото і відео наслідків удару по Києву

Фото і відео наслідків удару по Києву

Фото і відео наслідків удару по Києву

Фото і відео наслідків удару по Києву

Фото і відео наслідків удару по Києву

Фото і відео наслідків удару по Києву

Фото, відео – ДСНС і Ян Доброносов

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