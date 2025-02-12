Армія РФ здійснила ракетний удар по Києву: є загиблий, серед постраждалих дитина (фото, відео)

Армія РФ здійснила ракетний удар по Києву рано вранці 12 лютого. На жаль, не обійшлося без жертв. Виникли пожежі. Є руйнування.
Про це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на КМВА і ДСНС.
Ракетний удар по Києву: які наслідки
Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовані падіння уламків та руйнування в різних районах міста:
- Оболонський район – пожежа в офісній будівлі з 7-го по 1-й поверх. На жаль, загинула 1 людина, 4 постраждали, серед них дитина.
- В частково зруйнованій офісній будівлі рятувальники ліквідували пожежу.
- Голосіївський район – масштабна пожежа складської будівлі на площі 600 кв. м.
- Святошинський район – падіння уламків, обійшлося без постраждалих.
- Солом’янський район – пожежа на даху багатоквартирного будинку.
Загалом на місцях подій наразі працює понад 80 рятувальників та 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
Фото і відео наслідків удару по Києву
Фото, відео – ДСНС і Ян Доброносов
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