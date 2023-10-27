Антикорупційна рада АРМА обрала голову, заступника та секретаря, передає НСН з посиланням на Судово-юридичну газету.

У п’ятницю, 27 жовтня, за участі голови АРМА Олени Думи та її заступників відбулось перше засідання Антикорупційної ради АРМА. Про це повідомив офіційний сайт відомства.

Робочий орган складається з 15 осіб. До його складу увійшли представники громадських організацій, об’єднань громадян та антикорупційних організацій з усієї України.

Одностайним рішенням учасників засідання обрані:

Головою Антикорупційної ради АРМА – Тетяна Хутор, представниця ГО «Інститут законодавчих ідей»

Заступником Голови Антикорупційної ради АРМА – Вадим Грона, представник БО «Благодійний фонд «Перемога та наше майбутнє»

Секретарем – Ілля Федоренко, представник ГО «Конституційно-правовий конгрес».

«Мета АРМА – конструктивне та дієве співробітництво з Антикорупційною радою органу, – сказала під час зустрічі голова АРМА Олена Дума. – Сподіваюсь на фахові пропозиції з боку колег, щоби разом демонструвати високу продуктивність у боротьбі з корупцією».

Водночас Тетяна Хутор наголосила на тому, що Антикорупційна рада АРМА працюватиме максимально ефективно та звітуватиме перед суспільством.

Антикорупційна рада АРМА збиратиметься один раз на місяць.

Ще новини України: В Україні хочуть дерусифікувати Google – що запропонувала Олена Зеленська