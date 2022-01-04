Акції в АТБ – з 5 до 11 січня включно в супермаркетах АТБ діятиме низка акцій, які дозволять купити багато товарів дешевше, ніж зазвичай.



NNS публікує пропозиції від АТБ в рамках акції «Економія». Адміністрація мережі супермаркетів нагадує, що акції діють тільки за наявності товару.

Для довідки:

«АТБ-Маркет» (широко відома як «АТБ») — найбільша українська мережа супермаркетів як за товарообігом, так і за числом крамниць, яких у грудні 2021 мала 1277. Також здійснює доставку продуктів додому.

Мережа продуктових супермаркетів «АТБ-Маркет» входить до складу дніпровської корпорації «АТБ». Корпорація «АТБ» — це об’єднання великих українських компаній, що здійснюють свою діяльність у таких сферах бізнесу, як управління активами, роздрібна торгівля, виробництво та продаж харчових продуктів, надання послуг у сфері спорту й відпочинку. До складу корпорації «АТБ» входять мережа супермаркетів «АТБ-Маркет», кондитерська фабрика «Квітень», м’ясна фабрика «Фаворит Плюс», спортивний комплекс «Схід».

Компанію засновано у 1993 році, коли магазини фірми «Агротехбізнес» поклали початок становленню мережі дискаунтерів «АТБ». У 2000-х роках мережа «АТБ» вперше в Україні впроваджує нову систему самообслуговування в форматі дискаунтер — крамниця з широким асортиментом товарів за оптовими цінами.