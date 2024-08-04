90% поранень від цього: яка зброя росіян найнебезпечніша для українських військових, розповів бойовий медик

Бойовий медик розповів, яка зброя росіян найнебезпечніша для українських військових. Саме від неї захисники отримують 90% поранень.

Ігор, один із найдосвідченіших лікарів-хірургів 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, розповів про характер поранень, які найчастіше бачить на стабілізаційному пункті на передовій, передають «Новини України – НСН»

Яка зброя росіян найнебезпечніша для українських військових

90% поранень – це дрони, нехай 85%. Віддамо ще 10% на мінометні обстріли або артилерію. І ще 5% залишиться на інші види уражень, – розповів він

На рахунку хірурга — більше тисячі врятованих життів. Перейняти його досвід зʼїжджаються медики з усього світу — і він з радістю ділиться цими знаннями.

Я давно не бачив кульових. Може раз на два тижні. Але я це кажу як медик, не можу все-таки систематизувати інформацію, це краще знають командири, – каже Сергій

Про різноманіття поранень на фронті, обстріл стабілізаційного пункту, важке поранення і власну місію — Ігор розповів у короткому інтервʼю, оприлюдненому 79-ю бригадою

До повномасштабного вторгнення працював у приватній медицині, викладав в університеті. Будував успішну карʼєру.

Утім, коли державність постала перед загрозою, пішов до війська. Це був його усвідомлений вибір — рятувати життя воїнів.

Ігор каже: тут, на фронті, він потрібен найбільше. Саме тут, під обстрілами, відчуває себе на своєму місці.

Наші десантники можуть бути впевнені: ми зробимо усе можливе, щоб їх врятувати, – підкреслює десантник-хірург

Повне інтерв’ю з Сергієм – у відео нижче

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