В Україні розшукують російське майно: як допомогти

В Україні розшукують російське майно, яке має бути конфісковане на користь нашої держави. Громадяни можуть допомогти. Як саме, розповіли у МВС, передає NNS.

В Україні запустили телеграм-бот для розшуку російських активів

@RuAssetsBot – спільна ініціатива Міністерства внутрішніх справ України та народної депутатки, члена колегії МВС Галини Янченко.

За допомоги бота кожен, хто володіє інформацією про актив або власність підсанкційних росіян, може повідомити про це компетентні органи.

«Тож кожен, хто володіє інформацією про якийсь з російських активів, може повідомити про це через @RuAssetsBot. А вже компетентні органи далі працюватимуть над санкціями чи над його конфіскацією на користь Української держави. Повідомляти можна як про російські активи, що перебувають в Україні, так і про ті, що за кордоном. Росія має сповна заплатити за війну, розв’язану в Україні режимом путіна», – підкреслив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Розробники закликають повідомляти про власність підсанкційних росіян аби в майбутньому ця інформація була опрацьована правоохоронними органами і активи були стягнуті на для відновлення економіки України.

«Тепер нанести свій удар по рашистській економіці може кожен, хто володіє інформацією. Просто зі свого смартфону! Будь-який працюючий в Україні російський актив – це їх крилаті ракети, снаряди для важкого озброєння та набої. У нас досі чимало російського бізнесу, за яким прямо або приховано стоять активні учасники рашистського режиму. Його потрібно розшукати та конфіскувати для відновлення економіки України. Більшість з цієї публіки ховають свої “багатства” в офшорних юрисдикціях, записують на підставних осіб або родичів, замітаючи сліди своєї власності. @RuAssetsBot допоможе зібрати всю інформацію про такі «схованки» та систематизувати її», – наголосила авторка проекту Галина Янченко.

Повідомлення через @RuAssetsBot будуть абсолютно анонімними.

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